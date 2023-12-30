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شعرت الوالدة بوعكة صحية وتوفيت أثناء فتح الهدايا... فاجعة تصيب عائلة ليلة عيد الميلاد!
منوعات
2023-12-30 | 05:07
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شعرت الوالدة بوعكة صحية وتوفيت أثناء فتح الهدايا... فاجعة تصيب عائلة ليلة عيد الميلاد!
في ليلة عيد الميلاد، توفيت أشلي ستانيك، وهي أم لأربعة أطفال، فيما كان أطفالها يفتحون الهدايا ببراءة في غرفة أخرى من المنزل.
ووفق موقع "
ذا صن
" البريطاني، قامت أشلي، 33 عامًا، بإبلاغ حبيبها السابق وأب أطفالها، كين، أنها تشعر بتوعك صحي وتحتاج للراحة. وطلبت منه تصوير الفتيات وهم يستمتعون بفتح الهدايا بينما تأخذ قسطاً من الراحلة.
وبعد مرور ساعات قليلة، اكتشف كين وفاة أشلي. وعبر أفراد عائلتها عن صدمة الأسرة حيث قيل إنه لم يكن هناك مؤشرات على أي مشكلة صحية سابقة تُظهر خطورة الحالة.
وكانت أشلي قد قضت ساعات عشية العيد في شراء وتغليف الهدايا استعدادًا للعيد، ولكن عندما استيقظت في الصباح، أبلغت عن شعورها بعدم الراحة.
وبينما تكافح العائلة الآن للتأقلم مع فقدانها، فإن بنات أشلي، اللواتي تتراوح أعمارهن بين الأربع والثمانية والثانية عشرة والثامنة عشرة، ينلن بدعم والدهن خلال هذه المحنة الصعبة.
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