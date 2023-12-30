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خلال الفحص الروتيني... لن تُصدّقوا ما وجدوه الأطباء داخل أمعاء رجل مسنّ! (فيديو)

منوعات
2023-12-30 | 05:35
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خلال الفحص الروتيني... لن تُصدّقوا ما وجدوه الأطباء داخل أمعاء رجل مسنّ! (فيديو)
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خلال الفحص الروتيني... لن تُصدّقوا ما وجدوه الأطباء داخل أمعاء رجل مسنّ! (فيديو)

تم اكتشاف ديدان طفيلية داخل قناة صفراوية لرجل يبلغ من العمر 70 عامًا خلال عملية فحص روتينية.
 
وتم تحديد الديدان على أنها من نوع "Clonorchis sinensis"، وكانت موجودة في القناة الصفراوية ما تسبب في انسدادها.
 
ووفق موقع "ديلي ميل"، تمكن أطباء صينيون من استخراج خمسة من هذه الديدان، التي تتميز بشكلها المسطح والمتعرج. ويُعتقد أن هذا النوع من الديدان شائع في مناطق شرق آسيا وينتقل إلى البشر عادةً عبر تناول الأسماك والقريدس النيئ.
 
أما الاكتشاف الأكثر صدمة فكان العثور على ورم خبيث في أمعاء الرجل المذكور خلال العملية. وعلى الرغم من أن المريض كان قد تم تشخيصه سابقًا بسرطان القولون، إلا أن العلاقة بين الديدان والورم لا تزال موضع دراسة.
 
ويُعد وجود هذه الديدان في القناة الصفراوية خطيرًا، حيث يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى التهاب الكبد وحصوات المرارة.
 
وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص المصابين لا يظهرون أعراضًا، فإن التشخيص المبكر والعلاج الفعال ضروريان لمنع المضاعفات.
 

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