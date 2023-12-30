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مشهد صاعق في قصر فخم... هكذا عُثر على أفراد العائلة بداخله!

منوعات
2023-12-30 | 11:58
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مشهد صاعق في قصر فخم... هكذا عُثر على أفراد العائلة بداخله!
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مشهد صاعق في قصر فخم... هكذا عُثر على أفراد العائلة بداخله!

أعلنت السلطات الأميركية يوم الجمعة العثور على فتاة مراهقة ووالديها الذين كانوا يواجهون مشاكل مالية، متوفين في قصرهم الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار في ماساتشوستس ليلة الخميس.
 
وعُثر على جثث راكيش كمال، 57 عامًا، وزوجته تينا، 54 عامًا، وابنتهما أريانا البالغة من العمر 18 عامًا، في منزلهم في دوفر، الذي تقدر قيمته بـ 5.45 مليون دولار، في حوالي الساعة 7:30 مساءً، بحسب المدعي العام لمنطقة نورفولك، مايكل موريسي.
 
وقال المدعي العام، الذي وصف "المأساة الرهيبة" بأنها "حالة عنف منزلي"، إنه تم العثور على مسدس بالقرب من جثة الزوج.
 
ورفض أن يقول ما إذا كان أفراد الأسرة الثلاثة قد قُتلوا بالرصاص وعلى يد من.
 
وقال موريسي إنه ينتظر حكم الطبيب الشرعي، الذي كان متوقعا في وقت لاحق الجمعة، قبل أن يقرر ما إذا كان سيشير إلى الحادث على أنه جريمة قتل أوانتحار.
 

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