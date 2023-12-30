طفلتان تُعرّضان حياة الناس للخطر... ما قامتا به "بدا وكأنه انفجار"!

قامت طفلتان بإلقاء زجاجات من الكحول من الطابق 32 بفندق بالقرب من تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأميركية يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة امرأة وإغلاق الشارع مؤقتًا، وفقًا لمصادر الشرطة.

وقالت المصادر إن "الانفجارات" القوية الناجمة عن تحطم الزجاج في الشارع تسببت في حالة من الذعر لفترة وجيزة عند مفترق طرق العالم، حيث ظن البعض أنها أصوات إطلاق نار.

وبحسب المصادر، فإن الفتاتين المتهمتين، وتبلغان من العمر 12 و11 عامًا، تقيمان مع أولياء أمورهما في فندق إنتركونتيننتال نيويورك تايمز سكوير الواقع في شارع 44 الغربي بين الجادة الثامنة والتاسعة عندما قامتا بالمغامرة الخطيرة.

ويُذكر أن الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا اتهمت بالتعريض المتهور للخطر، بينما لم يتم توجيه الاتهام إلى الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا بسبب عمرها.