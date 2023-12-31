مسيرة خيرية للكلاب في مدريد ضد التخلي عن الحيوانات

اصطحب المئات كلابهم في مسيرة سانبيريستري التقليدية في مدريد اليوم السبت لرفع مستوى الوعي حول ظاهرة التخلي عن الحيوانات.والمسيرة نسخة مرحة من سباق سان سيلفستري الذي يُقام في نهاية العام، ونظمتها مجموعة حماية الحيوانات (إل ريفوخيو) التي تقوم بحملات ضد إساءة معاملة الحيوانات.وتعمل المجموعة على توفير منازل جديدة للكلاب والقطط التي تخلى عنها أصحابها.وقالت سوسانا إيسابيل فرنانديث (66 عاما) التي كانت تسير مع كلبتها ريتا "الكلب هو كل الحب ومن المؤسف أن... يشتري الناس (الكلاب) كالألعاب ثم يتخلون عنها... هذه جريمة".ومرت كلاب مثيرة للإعجاب، يرتدى بعضها أزياء بابا نويل وملابس احتفالية أخرى، بجوار ساحة بويرتا ديل سول ومعالم أخرى في العاصمة مع أصحابها الذين اختتموا الفعالية بتقليد خاص بليلة رأس السنة في إسبانيا يتمثل في تناول 12 حبة عنب.