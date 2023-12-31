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ساد التوتر في الطائرة... راكب يُهاجم الموجودين على متنها وفيديو يوثق المشهد! (فيديو)

منوعات
2023-12-31 | 06:25
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ساد التوتر في الطائرة... راكب يُهاجم الموجودين على متنها وفيديو يوثق المشهد! (فيديو)
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ساد التوتر في الطائرة... راكب يُهاجم الموجودين على متنها وفيديو يوثق المشهد! (فيديو)

في حادث غير متوقع، اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلاً على متن رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس"، والتي كانت في طريقها من بالي إلى ملبورن.
 
حسبما أفادت تقارير، فإن الرجل قام بمهاجمة أحد أفراد طاقم الطائرة، مما دفع الطاقم إلى تقييده لضمان سلامة الركاب والطاقم الآخر. وقد تم تأكيد وقوع الحادث من قبل الشركة، وأشارت إلى أن الحادث وقع خلال المرحلة النهائية من الرحلة بين مطار دينباسار وملبورن.
 
ويُظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "Nine News" تدخل بعض الركاب للسيطرة على الرجل المضطرب قبل أن يتم تثبيته على الأرض. وأفاد شهود عيان أن الرجل كان يظهر تصرفات غير عادية، وكان يبدو عليه توتر شديد ويردد أسماء والديه بشكل متكرر، مما أثار حالة من الهلع بين الركاب.
 
وفي هذا السياق، قال أحد الشهود إن الرجل هاجم بعض الركاب قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل آخرين. ومن المتوقع أن تستأنف الشرطة التحقيقات لمعرفة خلفيات الحادث والأسباب التي دفعت الرجل إلى هذا السلوك.
 
 

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