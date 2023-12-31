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معلمة قد تواجه عقوبة السجن المؤبّد... ما علاقة تلميذها المراهق؟
منوعات
2023-12-31 | 06:24
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معلمة قد تواجه عقوبة السجن المؤبّد... ما علاقة تلميذها المراهق؟
معلمة قد تواجه عقوبة السجن المؤبّد... ما علاقة تلميذها المراهق؟
أُلقي القبض على المعلمة "أدريانا رولان"، والتي تبلغ من العمر 27 عامًا، بسبب علاقة غير لائقة كانت تدور بينها وبين طالب، واستمرت بممارسة الجنس مع الأخير الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، ما يعتبر جناية من الدرجة الأولى.
وفي التفاصيل، تم القبض على رولان، التي كانت تداوم في مدرسة "أنطونيو غونزاليس المتوسطة" في المكسيك، قبل أن يُطلق سراحها في اليوم نفسه بكفالة تخطى مجموعها المئة ألف دولار، وفق ما ذكر موقع "
ميرور
" الالكتروني.
عندما تم الكشف عن علاقة رولان السرية بالتلميذ، أصدرت المنطقة التعليمية بيانًا أنه تم القبض على المعلمة بتهم مختلفة، واتبعت الشرطة على الفور البروتوكول الإداري والقانوني للتحقيق في الادعاءات الخطيرة الموجهة ضدها قبل الاعتقال.
والتقطت مديرة المدرسة صورًا للمحادثات والمعاملات، بما في ذلك الأجزاء التي ادعت فيها المعلمة أنها قد تكون حاملاً، كما عثرت على صور لها وهي ترتدي البكيني، والكثير من الصور الجنسية لها.
واستمرّت رولان بنفي علاقتها بالشاب، وأكدت أنها لم تمارس أي علاقات جنسية معه، وتواجه الآن الحكم بعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى العشرين عامًا، وقد تكون العقوبة لمدى الحياة، كما لا يزال من غير الواضح متى ستتم المحاكمة.
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