معلمة قد تواجه عقوبة السجن المؤبّد... ما علاقة تلميذها المراهق؟

ساد التوتر في الطائرة... راكب يُهاجم الموجودين على متنها وفيديو يوثق المشهد! (فيديو)

ساد التوتر في الطائرة... راكب يُهاجم الموجودين على متنها وفيديو يوثق المشهد! (فيديو)

ياباني يُبعد الدببة عن المناطق السكنية بأسلوب أقل عنفاً من القتل