حاول الجلوس في السيارة الخطأ... هذا ما حصل مع مريض الزهايمر!

في واقعة مروعة بمدينة هيوستن الأميركية، تعرض السيد فلورنتينو هورتادو، البالغ من العمر 67 عامًا والمصاب بمرض الزهايمر، لاعتداء وسرقة في ساحة ركن السيارات بعد أن حاول الجلوس في السيارة الخطأ.

ووفقًا للتفاصيل، كان هورتادو قد قدم إلى سوق اللحوم المحلي مع زوجته يوم السبت. وفيما كانت زوجته تقوم بمهامها داخل المتجر، بقي هورتادو في السيارة. ومع تقدم حالته في المرض، وُصفت حالته الحالية "كمشوشة"، حسب ما أكدت ابنته جيسيكا.

وتظهر لقطات كاميرا المراقبة كيف خرج هورتادو من السيارة وحاول فتح باب سيارة غيره. وفي هذه الأثناء، خرج رجلان من السيارة وبدأا بالاعتداء عليه بطريقة وحشية، حتى تمكنا من سرقة هاتفه المحمول وتركه مصابًا على الأرض.

وقد أفادت العائلة بأن حالة هورتادو تطلبت رعاية طبية فورية، حيث أصيب بإصابات جسدية متعددة بينها كسر في الوجنة، إضافة إلى إصابات محتملة في الدماغ وعدة جروح تم تقديم الرعاية الطبية لها.

وتُضيف جيسيكا أن والدها لا يجيد اللغة الإنجليزية، مما يجعل التواصل معه أكثر تحديًا في مثل هذه الظروف.