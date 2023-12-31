تزوجت من مربيها الذي كان يرعاها في طفولتها... وهكذا برّر الثنائي علاقتهما!

تزوجت من مربيها الذي كان يرعاها في طفولتها... وهكذا برّر الثنائي علاقتهما!

حاول الجلوس في السيارة الخطأ... هذا ما حصل مع مريض الزهايمر!