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تزوجت من مربيها الذي كان يرعاها في طفولتها... وهكذا برّر الثنائي علاقتهما!

منوعات
2023-12-31 | 07:59
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تزوجت من مربيها الذي كان يرعاها في طفولتها... وهكذا برّر الثنائي علاقتهما!
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تزوجت من مربيها الذي كان يرعاها في طفولتها... وهكذا برّر الثنائي علاقتهما!

تزوجت من مربيها الذي كان يرعاها في طفولتها... وهكذا برّر الثنائي علاقتهما!

التقت سامانثا جيزل بشريكها عندما بدأ في مجالستها كمُربٍّ عندما كانت في سن الرابعة، وكان هو يبلغ من العمر 19 عامًا. لكن علاقتهما تطورت عندما بلغت الشابة 18 عامًا.

وبحسب موقع "ذا صن"، تزوج الثنائي وعمرهما الآن 44 و29 عامًا، ويرغبان في تأسيس عائلة سوياً.

ويُذكر أن الثنائي لم يتردد من الدخول في هذه العلاقة عند بلوغ سامانثا الـ18، رغم فارق السن الذي يبلغ 15 عامًا. فالزوج كان قد اعتاد على رعاية زوجته منذ طفولتها.

وبررت سامنثا ارتباطها بزوجها الحالي بأنها تعرفه جيداً منذ طفولته وكانا قد اعتادا على بعضهما البعض، وأن الحب لا يجب أن يتأثر بالعمر.

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