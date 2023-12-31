تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!

تقدم مكتب المدعي العام في مقاطعة ماريكوبا الأميركية بطلب رسمي لفرض عقوبة الإعدام على المتهم زيون تيسلي، البالغ من العمر 22 عامًا، بعد اتهامه بقتل لورين هايك، البالغة من العمر 29 عامًا، في نيسان الماضي.

ووفقًا لشهادات ومعلومات نشرتها abc15.com، فقد تم اكتشاف جثة لورين في 29 نيسان، حيث عُثر عليها خارج منطقة سكنية بالقرب من طريق سكوتسديل ومايو بوليفارد، وهو طريق معروف يلتف حول قلب مدينة فينيكس في ولاية أريزونا.

ووفقًا للوثائق القضائية، تعرضت هايك لـ 15 طعنة موجهة إلى الظهر والصدر قبل وفاتها. وبالرغم من محاولات الهروب، تم القبض على تيسلي بعد عدة أيام في مجمع سكني قريب.

وقد كشفت نتائج فحوصات الحمض النووي وتحليل موقع هاتفه المحمول عن تورطه في الجريمة، مما جعل الادعاء يسعى لتطبيق أشد العقوبات بحقه.