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دمية "مسكونة" تثير الرعب... إليكم التفاصيل الصادمة التي حصلت مع هذه العائلة!

دمية "مسكونة" تثير الرعب... إليكم التفاصيل الصادمة التي حصلت مع هذه العائلة!





ونشرت مادونيا صورة على فيسبوك، وحذفتها لاحقًا، كشفت فيه عن سبب اعتقادها أن دمية ابنتها "أوريليا" مسكونة، حيث أوضحت أن لعبة ابنتها بدأت تخيفهم لأول مرة عندما بدأت في الغناء والتحدث باللغة الإسبانية، بينما كانت مغلقة.



وفي التفاصيل، قررت مادونيا مع زوجها التخلص من الدمية "إلسا" ولكنها اكتشفت أنها عادت إلى منزلهما مرتين بعد رميها، ووجدتها على مقعد خشبي بعد ما تخلص زوجها منها، وفق ما نقل موقع "



وشعر الزوجان بغرابة بالغة، كونهما غلّفا الدمية بإحكام داخل كيس قمامة، والذي أصبح في قاع سلة المهملات الخاصة بهما تحت مجموعة من أكياس النفايات الأخرى على الرصيف وتم جمعها من قبل العمال.



ثم ذهبت الأسرة في عطلة معتقدة أن الأمر برمته قد انتهى، ولكن عندما عادوا إلى المنزل، عادت الدمية قبلهم.



وبعد فشل عملية التخلص من الدمية، قررت مادونيا أن الطريقة الوحيدة للتخلص منها للأبد هي إرسالها بعيدًا جدًا، لذلك أرسلتها إلى صديقها، الذي يعيش على بعد أكثر من 1500 ميل، وأكدت مادونيا أن الدمية أصبحت مع كريس.



وقام كريس بتثبيت اللعبة المخيفة على غطاء محرك سيارته لمنعها من الذهاب إلى أي مكان آخر. شاركت "إميلي مادونيا"، خوفها لمتابعيها على "فيسبوك"، بعد أن عادت دمية "إلسا" من فيلم "فروزن" الشهير المخيفة بطريقة أو بأخرى إلى منزلها وذلك بعدما ظنت أنها تخلصت منها في مناسبات عدة، حتى أنها بدأت في الغناء وأخافت العائلة.ونشرت مادونيا صورة على فيسبوك، وحذفتها لاحقًا، كشفت فيه عن سبب اعتقادها أن دمية ابنتها "أوريليا" مسكونة، حيث أوضحت أن لعبة ابنتها بدأت تخيفهم لأول مرة عندما بدأت في الغناء والتحدث باللغة الإسبانية، بينما كانت مغلقة.وفي التفاصيل، قررت مادونيا مع زوجها التخلص من الدمية "إلسا" ولكنها اكتشفت أنها عادت إلى منزلهما مرتين بعد رميها، ووجدتها على مقعد خشبي بعد ما تخلص زوجها منها، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وشعر الزوجان بغرابة بالغة، كونهما غلّفا الدمية بإحكام داخل كيس قمامة، والذي أصبح في قاع سلة المهملات الخاصة بهما تحت مجموعة من أكياس النفايات الأخرى على الرصيف وتم جمعها من قبل العمال.ثم ذهبت الأسرة في عطلة معتقدة أن الأمر برمته قد انتهى، ولكن عندما عادوا إلى المنزل، عادت الدمية قبلهم.وبعد فشل عملية التخلص من الدمية، قررت مادونيا أن الطريقة الوحيدة للتخلص منها للأبد هي إرسالها بعيدًا جدًا، لذلك أرسلتها إلى صديقها، الذي يعيش على بعد أكثر من 1500 ميل، وأكدت مادونيا أن الدمية أصبحت مع كريس.وقام كريس بتثبيت اللعبة المخيفة على غطاء محرك سيارته لمنعها من الذهاب إلى أي مكان آخر.