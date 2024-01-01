"إجراءات مهمة وتألق وإنجاز وغرام جديد"... سنة جيدة على برج الحمل وهذه أبرز توقعات ماغي فرح له! (فيديو)

"إجراءات مهمة وتألق وإنجاز وغرام جديد"... سنة جيدة على برج الحمل وهذه أبرز توقعات ماغي فرح له! (فيديو)



أثناء حلولها ضيفة مع الاعلامي رودولف هلال في حلقة عن توقعات الأبراج لسنة 2024، أوضحت ماغي فرح أن هذه السنة ستكون جيدة على برج الحمل.



وقالت: "سيتخذ الحمل إجراءات مهمة فيها حكمة وتألق وإنجاز وغرام جديد. وعلاقاته الشخصية ستكون أكثر في فصل الصيف، أما في فصل الخريف فستكون لديه علاقات مع أحباء سابقين. ويُخشى أن يقع الحمل في غرام شخص مرتبط لا يستطيع تطوير علاقته معه، كما يُخشى أن يقع ضحية خداع عاطفي في شهر أيلول".



وأضافت ماغي فرح: "العلاقات الصاخبة عاطفياً ستكون خلال شهر نيسان وآب، وسيتألق برج الحمل في صناعة التقنيات، حيث سيوظف علاقاته الاجتماعية بشؤونه المالية. أما صحياً، فيجب أن يكون الحمل حذراً لعدم تعريض نفسه للإرهاق خاصةً ابتداءً من تشرين الأول. وإذا عانى من وعكة صحية فسيتعافى في شهر نيسان وشهر تموز".