رغم العوائق والتحديات... ماغي فرح: هذا ما سيحققه برج السرطان في 2024 وهذا الشهر سيشكل مفترق طريق في حياته! (فيديو)

رغم العوائق والتحديات... ماغي فرح: هذا ما سيحققه برج السرطان في 2024 وهذا الشهر سيشكل مفترق طريق في حياته! (فيديو)



حلّت الاعلامية ماغي فرح ضيفة مع رودولف هلال في حلقة حول الأبراج لسنة 2024، حيث أوضحت أن برج السرطان سيواجه عوائق وتحديات.



وقالت ماغي فرح: "ستحمل سنة 2024 تجارب جديدة وكسب معرفة ونضوج لبرج السرطان، بالإضافة إلى المعاناة. وسيتمكن هذا البرج من تحقيق بعض الأحلام، حيث يجب أن يسعى لذلك. كما سيتلقى الدعم القوي في أوقات غير متوقعة، ومن الممكن أن يكون من العائلة."



وأضافت: "أما عاطفياً، فسيكون لدى السرطان عروض عمل ولقاءات خارج محيطه الاعتيادي. وفي فصل الصيف ستكون العلاقات الرومانسية أكثر جديّة، وستكون لديه إنطلاقة جديدة، وشهر حزيران هو مفترق طريق في حياته. كما سينجذب السرطان إلى أشخاص مثقفين وراقيين، ومن الممكن أن يرتبط بزواج أوخطوبة، وصحته ستكون ممتازة هذه السنة".