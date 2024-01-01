"سنة التطوير والارتباطات الجديدة"... إليكم ما يحمله عام 2024 لبرج القوس بحسب ماغي فرح! (فيديو)

"سنة التطوير والارتباطات الجديدة"... إليكم ما يحمله عام 2024 لبرج القوس بحسب ماغي فرح! (فيديو)



خلال حلقة توقعات الأبراج لعام 2024 مع الاعلامي رودولف هلال، أوضحت الاعلامية ماغي فرح أنها ستكون سنة التطوير والارتباطات الجديدة لبرج القوس.



وقالت فرح: "مولود القوس لديه راحة وأرباح وتحقيق أحلام هذه السنة، ومن الممكن أن ينتقل إلى موقع جديد ويبدأ حقبة جديدة في حياته تحمل الآمال والتفاؤل والتطلّع للأفضل. وفي كل شهر من سنة 2024، سيكون هناك مغامرات جديدة لهذا البرج، وسيحدث معه شيء يخرج عن المألوف يتحدى المحرّمات، ليصل في فصل الخريف إلى إنجاز كبير".



وأضافت: "أما عاطفياً، فسيكون هذا البرج مع موعد من الغزل والغراميات والإغراءات الكثيرة في فصل الربيع. كما سيتعرّف إلى وجوه جديدة ابتداءً من شهر آذار، وستكون صحته جيدة مقارنةً بالسنة الفائتة".