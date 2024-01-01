"أفضل الأبراج لعام 2024"...هذه هي توقعات ماغي فرح لبرج الجدي! (فيديو)

"أفضل الأبراج لعام 2024"...هذه هي توقعات ماغي فرح لبرج الجدي! (فيديو)



أوضحت ماغي فرح في حلقة الأبراج لعام 2024 مع الاعلامي رودولف هلال، أن هذه السنة هي سنة القدرات الإبداعية والقيادة العبقرية لبرج الجدي.



وقالت فرح: "2024 سنة مهمة لبرج الجدي حيث سيحقق أرباحاً ونجاحات وفرصاً مالية ومهنية، كما سينال الشفاء إذا كان يعاني من بعض الأوضاع الصحية. وسيحقق هذا البرج إنجازاً غير متوقع وينال عليه التقدير والثناء، كما يمكن أن يلعب دوراً في مجال سياسي أو إعلامي أو اقتصادي".



وأضافت: "أما عاطفياً فسيتمتّع الجدي هذه السنة بشعبية، وسيُحاط بأصدقاء وروابط جديدة تؤدي إلى إلتزامات أو تجديد بعقد أو ارتباط. وسيشكل شهر حزيران مفترق طريق في حياته، وسيلتقي الحب في شهر آب، الذي يعتبر من أهم الأشهر لهذا البرج هذه السنة. أماً صحياً، فستكون فترة نقاهة جيدة تنقله إلى حالة شفاء في حال المرض.



وختمت فرح مؤكدة أن برج الجدي يُعتبر من أفضل الأبراج هذه السنة.