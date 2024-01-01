"دقت ساعة التغيير لدى الميزان"... هذا ما كشفته ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)

"دقت ساعة التغيير لدى الميزان"... هذا ما كشفته ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)

"سنة الأفكار الابتكارية والنجاح"، بهذه المقولة افتتحت ماغي فرح التوقعات المنتظرة لبرج الميزان خلال حلقة خاصة بمناسبة السنة الجديدة مع الإعلامي رودولف هلال.

وأوضحت ماغي فرح أن أفكاراً جديدة لم تُقدم من قبل ستتوفر للميزان، وسيُنفذها وستوصله إلى نجاح مهم.

أما بالنسبة للصحة فيتمتع الميزان بصحة جيدة خلال هذا العام ويجب الانتباه للنظام الغذائي والحمية الغذائية خاصةً في الصيف. ويعيش برج الميزان هاجساً حيث يجد علاجاً لمشكلة مزمنة على أثر تجربة يُقدم عليها.

للاطلاع على الصعيد العاطفي لبرج الميزان مع ماغي فرح شاهدوا الفيديو أدناه: