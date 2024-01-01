إلى مواليد برج الأسد: "سنة المواجهات والانقلابات المصيرية" مع ماغي فرح (فيديو)

"سنة المواجهات والانقلابات المصيرية" لمواليد برج الأسد ولكن تحمل له نجاحا وجديدا ومغامرات استثنائية وسيواجه تحديات بعزم وثقة.

وشدد الإعلامي رودولف هلال، الّذي استضاف الخبيرة في الأبراج ماغي فرح ضمن حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة، على أهمية الاطلاع على كتابها الجديد وبخاصةٍ لبرجي الأسد والعقرب.

كما أضافت ماغي فرح أنه سيكون هناك تعديلات بالأسلوب والأداء وسيتلقى برج الأسد اتصالات مثمرة جدا.

وبالتالي، فيعيش برج الأسد انكماشاً بالربيع إلا أنه سيجد حلولاً سريعة.

أما على الصعيد العاطفي، فيمتلئ برج الأسد شغفاً وحماساً ويُشرّع علاقة عاطفية في بداية العام. كما يعيش مغامرة مع أحد مواليد برج القوس.

لمشاهدة الفقرة الكاملة التابعة لمواليد برج الأسد تابعوا الفيديو أدناه: