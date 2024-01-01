ارتباط أو زواج لمواليد الجوزاء في هذا العام... وأي أمراض يجب الحذر منها؟ (فيديو)

ارتباط أو زواج لمواليد الجوزاء في هذا العام... وأي أمراض يجب الحذر منها؟ (فيديو)

أعلنت الخبيرة في عالم الفلك ماغي فرح ضمن الحلقة الخاصة بمناسبة السنة الجديدة أن هذه "سنة المهارات الذهنية والتنفيذية" لمواليد برج الجوزاء.

وقالت ماغي فرح خلال حلولها ضيفةً على الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI: "يبرع برج الجوزاء خلال سنة 2024 في عمله وينفذ أمور مهمة. كما يتخذ قرارا كبيرا لم يكن في الحسبان".

وأضافت: "مشاريع جديدة خلال هذا العام تجلب الثقة لبرج الجوزاء... ويجد الراحة في إيقاع السنة ويتصاعد شيئاً فشيئاً مع الأحداث".

كما سيجد تغييرات كبيرة على الصعيد المهني خلال شهري أيار وكانون الاول.

أما في ما يتعلّق بالعاطفي، أوضحت ماغي فرح أن خلال فصلي الربيع والصيف يتقرر المصير وهناك رومانسية وموعد مع الحب الكبير.

وتابعت بالقول: "الخريف مسرح لقرار أو ارتباط أو زواج".

وعلى الصعيد الصحي، أشارت ماغي فرح إلى أن صحة مواليد برج الجوزاء ستكون أفضل من العام الفائت، وقد يجد الشفاء أو يخضع لعملية جراحية طارئة، ويجب الانتباه للقلب، الأمعاء والأمراض الجلدية.