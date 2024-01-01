مهنياً وعاطفياً وصحياً... ما مصير برج الثور لعام 2024؟ (فيديو)

تُعتبر سنة 2024 الجديدة "سنة توسيع الآفاق والانفتاح" لبرج الثور، بحسب الخبيرة في الفلك ماغي فرح ضمن حلقة خاصة مع الإعلامي رودولف هلال بمناسبة رأس السنة عبر شاشة الـLBCI.

وأوضحت ماغي فرح أنه على الصعيد المهني، ستكون هذه سنة تغيير قوية في حياة مواليد برج الثور، وسيُشكل شهر نيسان مُفترق طرق في حياتهم العاطفية والمهنية.

كما شدّدت على أنه سيجد برج الثور انفتاحاً وتسهيلات عدة لمهمة كانت صعبة جداً عليه في السابق. كما يرافق برج الثور الحظ من بداية العام الجديد إلى شهر أيار.

وقالت ماغي فرح إن "الزواج صعب في عام 2024 أما في حال الطلاق في السابق فهناك حالة حب جديدة يعيشها برج الثور هذه السنة".

وعلى الصعيد الصحي، يجب على برج الثور الانتباه للصحة ولا يجب الاستهتار في هذا الموضوع.