الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برامج ليلة رأس السنة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العالم يستعد لدخول العام 2024
منوعات
2023-12-31 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
العالم يستعد لدخول العام 2024
العالم يستعد لدخول العام 2024
تستعد حشود من المحتفلين لوداع العام 2023 المضطرب والأكثر حرّا على الإطلاق، والذي تميّز بصعود الذكاء الاصطناعي لكن طُبع أيضا بحربين داميتين في غزة وأوكرانيا، وبأزمة المناخ.
ويستعد سكان العالم الذين يتجاوز عددهم حالياً ثمانية مليارات نسمة لاستقبال عام جديد، يحملونه آمالهم بالسلام والحدّ من ارتفاع تكاليف المعيشة وحلّ النزاعات في العالم.
في مدينة غزة المدمّرة، لم تبق أماكن للاحتفال بالعام الجديد. وقال عبد عكاوي الذي فرّ من المدينة مع زوجته وأطفاله الثلاثة "كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي". وروى الرجل البالغ 37 عاماً، والقاطن حالياً في مخيم للأمم المتحدة في رفح في جنوب قطاع غزة أنه فقد شقيقه، لكنه ما زال يتمسّك بالأمل للعام 2024. وقال "إن شاء الله، ستنتهي هذه الحرب، العام الجديد سيكون أفضل وسنتمكن من العودة إلى منازلنا وإعادة بنائها، أو العيش في خيمة على الأنقاض".
وأكدت الأمم المتحدة نزوح قرابة مليوني شخص من سكان القطاع منذ بدء الحرب، أي حوالى 85 بالمئة من سكانه، بينما قتل قرابة 22 ألف شخص.
في تل أبيب، يتوقع أن تنعكس أجواء الحرب على احتفالات رأس السنة على الرغم من مواصلة المدينة إحياء معظم الحفلات المقررة في هذه المناسبة. إلا أن غالبية الإسرائيليين لم يستوعبوا بعد صدمة أكبر هجوم تعرضت له بلادهم في تاريخها وقد أوقع 1140 قتيلا.
ويعرض موقع "إيفنتر" Eventer الذي يبيع تذاكر لحفلات تل أبيب حوالى خمس عشرة أمسية ضخمة يجييها فنانون ويتخللها عشاء. وستكون حانات المدينة "التي لا تهدأ أبدا" مفتوحة طوال الليل، لكن يتوقع أن تكون الأجواء أثقل من المعتاد على خلفية استدعاء عشرات الآلاف من الشباب للمشاركة في الحرب.
وطبع العام 2023 خصوصاً الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على اسرائيل في السابع من تشرين الأول، وردّ اسرائيل بحملة قصف مدمّر على قطاع غزة، يترافق منذ 27 تشرين الأول مع عمليات برية.
في أوكرانيا، تقترب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي، ويتنازع البلاد التحدي والأمل.
وقال تيتيانا شوستكا بينما كانت صفارات الإنذار تدوي معلنةً قرب تعرّض كييف لغارة جوية "النصر! نحن ننتظره ونؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر". وأضاف الرجل البالغ 42 عاماً "سنحصل على كل ما نريد في حال كانت أوكرانيا حرة، بدون روسيا".
وأنهك النزاع الذي يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض مواطني روسيا. وقالت زويا كاربوفا (55 عاماً)، وهي مُزيّنة مسارح مُقيمة في موسكو، "أرغب بأن تنتهي الحرب في العام الجديد، وبأن يأتي رئيس جديد وتعود الحياة الطبيعية".
ويعدّ بوتين الزعيم الروسي الذي أمضى أطول فترة في الحكم منذ عهد جوزيف ستالين. وهو يتولى السلطة منذ العام 2000 ويسعى إلى الفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف آذار، ما يعد مسألة شكلية في ظل الظروف الراهنة، بعد قمع المعارضة في السنوات الأخيرة.
في سيدني التي أعلنت نفسها "عاصمة عالمية للعام الجديد"، يُتوقع تجمّع أكثر من مليون محتفل على شاطئ المدينة، على الرغم من الطقس البارد والرطب بشكل غير عادي.
وسيحتفل العالم بدخول العام 2024 من خلال استخدام ثمانية أطنان من الألعاب النارية.
وسيشهد هذا العام انتخابات حاسمة في بلدان تضم نصف سكان العالم. وسيكون أيضًا عامًا أولمبيًا مع استضافة باريس للألعاب الصيف المقبل.
- كوارث -
على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، شهد العالم كوارث ضخمة بينها كوارث طبيعية.
وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات تركيا وسوريا المجاورة في 6 شباط/فبراير، تلاه آخر بعد بضع ساعات بقوة 7,6 درجات. وأسفرت الهزات الأرضية العنيفة عن مصرع أكثر من 55 ألف شخص في البلدين، إذ قضى 50 ألف شخص على الأقل في تركيا، وأكثر من 5000 في سوريا. ورتّب هذا الزلزال خسائر اقتصادية فادحة في البلدين.
وليل 8 أيلول، ضرب زلزال المغرب مخلفاً نحو ثلاثة آلاف قتيل و5600 جريح في أقاليم شاسعة جنوب مراكش في وسط البلاد، وأدى إلى تضرر نحو 60 ألف مسكن في حوالى ثلاثة آلاف قرية على مرتفعات جبال الأطلس الكبير.
في ليبيا، أدّى انهيار سدَّين في مدينة درنة المطلة على البحر الأبيض المتوسط في العاشر من أيلول، إلى حدوث فيضان بحجم تسونامي جرف كل شيء في طريقه، تزامناً مع مرور العاصفة "دانيال" في شرق البلاد. وتسبّبت الفيضانات بمقتل وجرح وفقدان آلاف من سكان المدينة.
واعتُبر العام 2023 أيضًا الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في العام 1880. وشهد الكوكب خلاله سلسلة من الكوارث المناخية، من باكستان إلى القرن الإفريقي مروراً بحوض الأمازون.
إلى ذلك شهد العام 2023 اندلاع حرب دامية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7,1 ملايين شخص نزحوا منذ بداية النزاع المستمر، لجأ 1,5 مليون منهم إلى بلدان الجوار. وقُتل في الحرب أكثر من 12 ألف شخص، وفق تقدير متحفظ لمنظمة "أكليد" غير الحكومية.
كذلك اجتاحت العالم في العام 2023 موجة "هوس باربي" الوردية، وشهد انتشارًا غير مسبوق لأدوات الذكاء الاصطناعي، وأول عملية زرع عين كاملة.
وأصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم منتزعةً اللقب من الصين، وأول دولة تُهبِط مركبة فضائية في منطقة القطب الجنوبي للقمر غير المستكشفة.
- انتخابات مهمة -
وسيتم في العام 2024 استدعاء أكثر من أربعة مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع لا سيما في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وفنزويلا وطبعاً في الولايات المتحدة حيث يعتزم الديموقراطي جو بايدن (81 عاما) والجمهوري دونالد ترامب (77 عاما) مواجهة بعضهما البعض مرة جديدة في تشرين الثاني المقبل.
وتبدو على الرئيس الحالي أحياناً علامات تقدّم السن، ما يُشعر بعض مؤيديه بالقلق بشأن توليه ولاية جديدة.
أما ترامب فيواجه لوائح اتهام عديدة وبدءَ ثلاث محاكمات على الأقل في العام 2024 قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أن ذلك لا يمنعه من خوض حملته الانتخابية.
آخر الأخبار
منوعات
يستعد
لدخول
العام
التالي
مسيرة خيرية للكلاب في مدريد ضد التخلي عن الحيوانات
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-21
تغيير تذاكر الدخول إلى أحد أشهر المعالم في العالم في العام 2025... وهذه الأسعار الجديدة!
منوعات
2023-12-21
تغيير تذاكر الدخول إلى أحد أشهر المعالم في العالم في العام 2025... وهذه الأسعار الجديدة!
0
أخبار دولية
2023-12-24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة يتعرّض للتدمير
أخبار دولية
2023-12-24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة يتعرّض للتدمير
0
أخبار سياسية
2023-12-16
الشيخ قاسم عرض مع الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة الوضع في غزة
أخبار سياسية
2023-12-16
الشيخ قاسم عرض مع الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة الوضع في غزة
0
خبر عاجل
2023-12-10
اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
خبر عاجل
2023-12-10
اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:21
ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!
منوعات
14:21
ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!
0
منوعات
13:32
أراد أن يلتقي بالرجل الذي أنقذه عندما كان عمره 3 سنوات... عناق وتأثر شديد: "عمر الصغير لم يعد صغيرًا"!
منوعات
13:32
أراد أن يلتقي بالرجل الذي أنقذه عندما كان عمره 3 سنوات... عناق وتأثر شديد: "عمر الصغير لم يعد صغيرًا"!
0
منوعات
13:26
بعد سنوات من الاتجار بها بسبب مربيتها... هذا ما اكتشفته عن نفسها!
منوعات
13:26
بعد سنوات من الاتجار بها بسبب مربيتها... هذا ما اكتشفته عن نفسها!
0
منوعات
11:54
الاحتفال برأس السنة على جادة الشانزيليزيه اختبار أمني قبل موعد الألعاب الأولمبية
منوعات
11:54
الاحتفال برأس السنة على جادة الشانزيليزيه اختبار أمني قبل موعد الألعاب الأولمبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:59
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا أمس منصة لإطلاق الصواريخ قرب الخيام إستخدمها حزب الله لمهاجمة الجليل الأعلى
آخر الأخبار
06:59
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا أمس منصة لإطلاق الصواريخ قرب الخيام إستخدمها حزب الله لمهاجمة الجليل الأعلى
0
فنّ
07:29
وفاة "توم ويلكنسون"... تفاصيل مهمة عن حياة بطل فيلم "ذي فُل مونتي"!
فنّ
07:29
وفاة "توم ويلكنسون"... تفاصيل مهمة عن حياة بطل فيلم "ذي فُل مونتي"!
0
منوعات
2023-12-30
طفلتان تُعرّضان حياة الناس للخطر... ما قامتا به "بدا وكأنه انفجار"!
منوعات
2023-12-30
طفلتان تُعرّضان حياة الناس للخطر... ما قامتا به "بدا وكأنه انفجار"!
0
أخبار دولية
2023-11-22
منظمة الصحة العالمية: نحن في صدد المساعدة في إخلاء ثلاثة مستشفيات في غزة
أخبار دولية
2023-11-22
منظمة الصحة العالمية: نحن في صدد المساعدة في إخلاء ثلاثة مستشفيات في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كاميرا الـLBCI تفاجئ الفنانة نانسي عجرم خلال تحضيراتها قبل دقائق من بدء حفل ليلة نجمات العرب
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كاميرا الـLBCI تفاجئ الفنانة نانسي عجرم خلال تحضيراتها قبل دقائق من بدء حفل ليلة نجمات العرب
0
أخبار دولية
13:10
أطفال غزة يسلون أنفسهم ببعض الأنشطة الترفيهية متحدين كل الظروف
أخبار دولية
13:10
أطفال غزة يسلون أنفسهم ببعض الأنشطة الترفيهية متحدين كل الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا احتفلت دول عدة في العالم ببدء عام جديد قبل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا احتفلت دول عدة في العالم ببدء عام جديد قبل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
كيف تبدو الأجواء ليلة رأس السنة في مختلف المناطق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
كيف تبدو الأجواء ليلة رأس السنة في مختلف المناطق؟
0
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:44
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
منوعات
16:44
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
2
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
3
فنّ
06:43
"لمس جسدها وأدخل لسانه إلى حلقها"... بولا عبدول تقاضي أحد المنتجين بتهمة الاعتداء الجنسي
فنّ
06:43
"لمس جسدها وأدخل لسانه إلى حلقها"... بولا عبدول تقاضي أحد المنتجين بتهمة الاعتداء الجنسي
4
منوعات
07:59
تزوجت من مربيها الذي كان يرعاها في طفولتها... وهكذا برّر الثنائي علاقتهما!
منوعات
07:59
تزوجت من مربيها الذي كان يرعاها في طفولتها... وهكذا برّر الثنائي علاقتهما!
5
منوعات
08:03
تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!
منوعات
08:03
تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!
6
آخر الأخبار
04:33
الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم ثلاثة زوارق حوثية وإغراقها بعدما هاجمت سفينة في البحر الأحمر
آخر الأخبار
04:33
الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم ثلاثة زوارق حوثية وإغراقها بعدما هاجمت سفينة في البحر الأحمر
7
منوعات
06:24
معلمة قد تواجه عقوبة السجن المؤبّد... ما علاقة تلميذها المراهق؟
منوعات
06:24
معلمة قد تواجه عقوبة السجن المؤبّد... ما علاقة تلميذها المراهق؟
8
منوعات
10:47
واقعة مأساوية... نجم رياضي يدهس زوجته "البطلة" في حادث مروع!
منوعات
10:47
واقعة مأساوية... نجم رياضي يدهس زوجته "البطلة" في حادث مروع!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More