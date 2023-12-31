واقعة مأساوية... نجم رياضي يدهس زوجته "البطلة" في حادث مروع!

في حادث مروع هز المجتمع الأسترالي، فُقدت ميليسا دينيس، الحائزة على لقب أولمبي وزوجة نجم رياضي عالمي، عن عمر ناهز 32 عامًا، بعدما تعرضت لحادث صدم من قبل زوجها روهان دينيس، البالغ من العمر 33 عامًا.

وتم توجيه تهمة القيادة الخطرة والإهمال من قبل الجهات الأمنية لروهان، الذي لا يزال تحت الاحتجاز.

وتُعد هذه الحادثة صدمة كبيرة لسكان منطقة ميديندي الهادئة في جنوب أستراليا، حيث وصف جيران الزوجين الواقعة بأنها "مأساوية" وغير مسبوقة في الشارع الذي اختاراه لمنزلهما الجديد.

ميليسا، التي كانت تحظى بشعبية واسعة في البلاد بفضل إنجازاتها الرياضية، تركت خلفها طفلين صغيرين، مما أثار موجة من الحزن والتعاطف في أنحاء أستراليا.