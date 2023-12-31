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مشهد مؤثر... هذا ما فعلته قردة أثناء مشاهدة أم مع رضيعها! (فيديو)

مشهد مؤثر... هذا ما فعلته قردة أثناء مشاهدة أم مع رضيعها! (فيديو)





والقردة معروفة بمعدل ذكائها العالي عندما يتعلق الأمر بمهام مثل ربط أربطة الحذاء أو حل الألغاز الصغيرة، ولكن لا يزال الأمر بمثابة مفاجأة، بسبب قدرتها أيضًا على التعاطف العميق وإظهار المشاعر.



وبينما كانت تجلس كوبلاند قرب الزجاج لإرضاع ابنها، بدأت القردة الأنثى بمراقبتها باهتمام وتقبيل الزجاج، وتمكن شاين من توثيق اللقاء العاطفي بفيديو وصور، والتي لاقت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت كوبلاند إنها بكت بسبب العرض المذهل الذي قامت به القردة، إذ أن تفاعل الحيوان مع إرضاع الأم لابنها حبست أنفاسها، وظلت تنظر إليها وإلى ابنها بشغف، وفق ما نقل موقع "



وجلست القردة مع كوبلاند لمدة نصف ساعة تقريبًا، واستمرت في ضرب الزجاج والاستلقاء بجانبها كما لو كانت تدعمها وتحميها، وتفرّج حشد كبير من الناس على ما يحدث. زارت "غيما كوبلاند" حديقة الحيوانات مع ابنها "جاسبر" البالغ من العمر 15 أسبوعًا وشريكها "شاين"، ولكنها لم تعتقد يومًا أنها ستبكي بسبب حنية حيوان الـ"أورانغوتان" أو Orangutan.والقردة معروفة بمعدل ذكائها العالي عندما يتعلق الأمر بمهام مثل ربط أربطة الحذاء أو حل الألغاز الصغيرة، ولكن لا يزال الأمر بمثابة مفاجأة، بسبب قدرتها أيضًا على التعاطف العميق وإظهار المشاعر.وبينما كانت تجلس كوبلاند قرب الزجاج لإرضاع ابنها، بدأت القردة الأنثى بمراقبتها باهتمام وتقبيل الزجاج، وتمكن شاين من توثيق اللقاء العاطفي بفيديو وصور، والتي لاقت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت كوبلاند إنها بكت بسبب العرض المذهل الذي قامت به القردة، إذ أن تفاعل الحيوان مع إرضاع الأم لابنها حبست أنفاسها، وظلت تنظر إليها وإلى ابنها بشغف، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وجلست القردة مع كوبلاند لمدة نصف ساعة تقريبًا، واستمرت في ضرب الزجاج والاستلقاء بجانبها كما لو كانت تدعمها وتحميها، وتفرّج حشد كبير من الناس على ما يحدث.