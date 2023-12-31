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بعد سنوات من الاتجار بها بسبب مربيتها... هذا ما اكتشفته عن نفسها!

بعد سنوات من الاتجار بها بسبب مربيتها... هذا ما اكتشفته عن نفسها!





وكانت سميث لعقود من الزمن شخصًا مفقودًا ومجهول الهوية، وعاشت الكثير من تجارب سوء المعاملة، إذ تعرضت للتحرش، والاغتصاب من أشخاص عدة، كما تم رميها وتناقلها بين المغتصبين فهربت.



وفي التفاصيل، روت سميث قصتها إلى موقع "



وبدأت سميث بالاستفسار والبحث عن أصولها عندما بلغت أواخر العشرينيات من عمرها، بعدما استمرت المرأة التي ربتها في رفض تسليمها شهادة ميلادها، كذلك لم يكن لديها أي أوراق تثبت هويتها.



وبدأ الأمر عندما كان عليها أن تقوم بمعاملة رسمية مع أطفالها، حيث لم تستطع حتى إثبات أنها أمهم، لأنها لا تملك شهادة ميلاد مطلقًا.



وقالت سميث إنه عند حصولها على المعلومات، صدمتها التناقضات، إذ أشارت إحدى الوثائق إلى أنها ولدت عام 1968، وقالت أخرى إنها ولدت عام 1965. وقالت وثيقة أخرى إن اسمها كان "مونيكا"، وأخرى قالت إنه "سيمبولي". أما بالنسبة لاسم عائلتها فوثيقة قالت إنه "رودريغيز"، وأخرى قالت إنه "تيري".



واعتقدت سميث أن المرأة التي ربّتها كانت تحاول منعها من إيجاد أصولها الحقيقية، إذ وضعت اسما لسميث في مكان مختلف، واستمرت في تغيير المعلومات إذ فعلت ذلك ثلاث مرات.



وتواصلت سميث مع الشرطة وكذلك مع برنامج المفقودين التابع لجيش الخلاص، وأرسلت حمضها النووي إلى قواعد بيانات الأشخاص المفقودين ومواقع علم الأنساب الجيني للحصول على إجابات، ولم تترك بابًا إلا وطرقته، وأنفقت آلاف الدولارات مع محققين ومحامين خاصين.



وتمكنت من معرفة اسم أمها، واسم والدها المحتمل، كذلك أسماء أخواتها وحتى المستشفى الذي ولدت فيه، وربطها حمضها النووي بـ"مارغريت كونيرز"، وهي أم لستة أطفال وتعيش في "برونكس"، ولكن الأخيرة توفيت عن عمر يناهز 34 عامًا بسبب جرعة زائدة من المخدرات.



واستطاعت سميث التواصل مع أخواتها المفقودات منذ فترة طويلة، وقالت إنها لا تزال غير متأكدة من كيفية وجودها مع المرأة التي قامت بتربيتها، ورجحت احتمالية اختطافها.



وعلى الرغم من حصول سميث على الوثيقة، لكن لا يزال يتعين عليها تقديم التماس إلى المحكمة لتغيير اسمها، وهي تخطط للقيام بذلك في المستقبل. "مونيك سميث"، أم لأربعة أطفال لا تمل من النضال من أجل حماية الأطفال المفقودين والمختطفين ، قضت عقودًا من أجل العثور على هويتها الحقيقية بعد اكتشاف كذب مربيتها التي ادعت مطولا أنها أمها، وجعلتها تعيش أسوء أنواع المعاملة.وكانت سميث لعقود من الزمن شخصًا مفقودًا ومجهول الهوية، وعاشت الكثير من تجارب سوء المعاملة، إذ تعرضت للتحرش، والاغتصاب من أشخاص عدة، كما تم رميها وتناقلها بين المغتصبين فهربت.وفي التفاصيل، روت سميث قصتها إلى موقع " People " الالكتروني، إذ نشأت على يد امرأة اعتقدت أنها والدتها لعقد من الزمن، كما انطبعت طفولتها بالضرب والإساءة الشديدة.وبدأت سميث بالاستفسار والبحث عن أصولها عندما بلغت أواخر العشرينيات من عمرها، بعدما استمرت المرأة التي ربتها في رفض تسليمها شهادة ميلادها، كذلك لم يكن لديها أي أوراق تثبت هويتها.وبدأ الأمر عندما كان عليها أن تقوم بمعاملة رسمية مع أطفالها، حيث لم تستطع حتى إثبات أنها أمهم، لأنها لا تملك شهادة ميلاد مطلقًا.وقالت سميث إنه عند حصولها على المعلومات، صدمتها التناقضات، إذ أشارت إحدى الوثائق إلى أنها ولدت عام 1968، وقالت أخرى إنها ولدت عام 1965. وقالت وثيقة أخرى إن اسمها كان "مونيكا"، وأخرى قالت إنه "سيمبولي". أما بالنسبة لاسم عائلتها فوثيقة قالت إنه "رودريغيز"، وأخرى قالت إنه "تيري".واعتقدت سميث أن المرأة التي ربّتها كانت تحاول منعها من إيجاد أصولها الحقيقية، إذ وضعت اسما لسميث في مكان مختلف، واستمرت في تغيير المعلومات إذ فعلت ذلك ثلاث مرات.وتواصلت سميث مع الشرطة وكذلك مع برنامج المفقودين التابع لجيش الخلاص، وأرسلت حمضها النووي إلى قواعد بيانات الأشخاص المفقودين ومواقع علم الأنساب الجيني للحصول على إجابات، ولم تترك بابًا إلا وطرقته، وأنفقت آلاف الدولارات مع محققين ومحامين خاصين.وتمكنت من معرفة اسم أمها، واسم والدها المحتمل، كذلك أسماء أخواتها وحتى المستشفى الذي ولدت فيه، وربطها حمضها النووي بـ"مارغريت كونيرز"، وهي أم لستة أطفال وتعيش في "برونكس"، ولكن الأخيرة توفيت عن عمر يناهز 34 عامًا بسبب جرعة زائدة من المخدرات.واستطاعت سميث التواصل مع أخواتها المفقودات منذ فترة طويلة، وقالت إنها لا تزال غير متأكدة من كيفية وجودها مع المرأة التي قامت بتربيتها، ورجحت احتمالية اختطافها.وعلى الرغم من حصول سميث على الوثيقة، لكن لا يزال يتعين عليها تقديم التماس إلى المحكمة لتغيير اسمها، وهي تخطط للقيام بذلك في المستقبل.