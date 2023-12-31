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أراد أن يلتقي بالرجل الذي أنقذه عندما كان عمره 3 سنوات... عناق وتأثر شديد: "عمر الصغير لم يعد صغيرًا"!

أراد أن يلتقي بالرجل الذي أنقذه عندما كان عمره 3 سنوات... عناق وتأثر شديد: "عمر الصغير لم يعد صغيرًا"!





وفي التفاصيل، كان عمر يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط وقت تم إنقاذه عام 1978، وكان يرغب دائمًا في مقابلة الرجل الذي أنقذ حياته، واستطاع تحقيق حلمه بعد مرور أربعة عقود، إذ عثر على رجل الإطفاء عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



والتقى الثنائي في قاعة المجتمع المحلي، وكان المشهد عاطفيًا ومؤثرا للغاية، إذ مازحه غيلمور قائلًا "عمر الصغير لم يعد صغيرًا بعد الآن"، وتشكره بحرارة على عملية الإنقاذ التي حصلت قبل 45 عامًا، وفق ما نقله موقع " عاش "عمر فوكس" حياة كاملة بفضل "جوزيف غيلمور"، رجل الإطفاء المتقاعد في بوسطن الذي أنقذه وشقيقته من حريق قبل 45 عامًا.وفي التفاصيل، كان عمر يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط وقت تم إنقاذه عام 1978، وكان يرغب دائمًا في مقابلة الرجل الذي أنقذ حياته، واستطاع تحقيق حلمه بعد مرور أربعة عقود، إذ عثر على رجل الإطفاء عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.والتقى الثنائي في قاعة المجتمع المحلي، وكان المشهد عاطفيًا ومؤثرا للغاية، إذ مازحه غيلمور قائلًا "عمر الصغير لم يعد صغيرًا بعد الآن"، وتشكره بحرارة على عملية الإنقاذ التي حصلت قبل 45 عامًا، وفق ما نقله موقع " People " الالكتروني.