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ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!

ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!





وفي التفاصيل، ادعت ويلسون أن الطبيب قام بما يفوق الـ30 إجراءًا على 28 سنًا خلال زيارة واحدة، بما في ذلك أربع قنوات جذرية، وثمانية تيجان للأسنان، و20 حشوة.



وقالت ويلسون في الدعوى إنها عانت من إصابات خطيرة بسبب هذه الإجراءات، ولا تزال معاناتها كبيرة إذ أن الألم مستمر والإحراج بسبب التشوه هو نتيجة مباشرة لإهمال الطبيب.



وطالبت ويلسون بتعويض لا يقل عن خمسين ألف دولار، كذلك لم يقدم الطبيب بعد ردًا إلى المحكمة، ولم يقم بالتعليق على هذه الادعاءات.



وأوضحت التقارير، أن "كل سن" تقريبًا من أسنان ويلسون قد تسوس بسبب الإجراءات العشوائية التي قام بها الطبيب، كما أن كمية التخدير التي أعطاها الأخير للمريضة كانت تتجاوز بشكل بالغ ما يمكن اعتباره آمنًا. رفعت الأميركية "كاثلين ويلسون" دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها، مدعية أنها تشوهت بعد خضوعها لإجراءات متعددة خلال جلسة واحدة، وفقًا لملف المحكمة الذي حصل عليه موقع " People " الالكتروني.وفي التفاصيل، ادعت ويلسون أن الطبيب قام بما يفوق الـ30 إجراءًا على 28 سنًا خلال زيارة واحدة، بما في ذلك أربع قنوات جذرية، وثمانية تيجان للأسنان، و20 حشوة.وقالت ويلسون في الدعوى إنها عانت من إصابات خطيرة بسبب هذه الإجراءات، ولا تزال معاناتها كبيرة إذ أن الألم مستمر والإحراج بسبب التشوه هو نتيجة مباشرة لإهمال الطبيب.وطالبت ويلسون بتعويض لا يقل عن خمسين ألف دولار، كذلك لم يقدم الطبيب بعد ردًا إلى المحكمة، ولم يقم بالتعليق على هذه الادعاءات.وأوضحت التقارير، أن "كل سن" تقريبًا من أسنان ويلسون قد تسوس بسبب الإجراءات العشوائية التي قام بها الطبيب، كما أن كمية التخدير التي أعطاها الأخير للمريضة كانت تتجاوز بشكل بالغ ما يمكن اعتباره آمنًا.