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تزوجت من رجل لديه 4 أبناء وهذا ما عانت منه مع أحدهم...ولهذا السبب أصبحت مدمنة على الكحول!

تزوجت من رجل لديه 4 أبناء وهذا ما عانت منه مع أحدهم...ولهذا السبب أصبحت مدمنة على الكحول!







ويُذكر أن أصغر أبناء لي الأربعة يعاني من إعاقات جسدية وعقلية معقدة، وفق موقع



وكانت كيرستي قد التقت زوجها عندما كانت تبلغ من العمر 27 عاماً، وكان هو يبلغ من العمر 38 عامًا مع أطفاله الأربعة الذي كانت حضانتهم معه.



وبعد فترة من المواعدة، تزوج الثنائي وأنجبا آرثر ولوي. وأصبحت كيرستي أمًا وربة منزل، ومقدمة رعاية لترينيتي الذي يعاني من حالة صحية صعبة. فأصبحت جزءًا من عائلة مكونة من ثمانية أفراد، وكان الجميع باستثناء الابن الأكبر لزوجها يعيش في المنزل.



وقالت السيدة: "كان من الصعب أن أكون أمًا لأطفالي، وكذلك زوجة الأب ومقدمة الرعاية. وعدم قدرتي على الاهتمام بأطفالي أشعرني بالذنب والاستياء في بعض الأحيان، ونادرًا ما كان لدي الوقت لرؤية أصدقائي".



وأضافت: "تزوجنا بعد قصة حب، لكنني شعرت أنه لم يكن هناك وقت لنا كزوجين. لقد كنت أتوتر وأغضب دائماً، مما أدى إلى توتر علاقتنا. وكنت أسأل نفسي إذا كنت قد اتخذت قراراً خاطأ عندما تزوجت لي. اذ كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وأرى الأصدقاء يعيشون حياة تبدو وكأنها مثالية، بينما كنت أشعر بالضياع والإرهاق."



واعترفت الزوجة أنها التجأت إلى الكحول وأصبحت تشرب أكثر من زجاجة من النبيذ، أربع أو خمس ليالٍ في الأسبوع، حيث كان الشرب يخدّر مشاعرها.



وفي أحد الليالي نامت كيرستي بعد أن شربت كثيراً، وكانت قد صرخت في وجه ابنتها عندما حاولت ايقاظها، وهذا جعلها تتخذ قرارها بالتوقف عن شرب الكحول.



وانتقل أبناء لي، تشارلي، البالغ من العمر الآن 33 عامًا، وإيثان، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى مكان آخر. أما ترينيتي فانتقل إلى دار الرعاية، حيث يفتقدوه ويزوروه بانتظام. وهذا يعني أن الأم أصبح لديها المزيد من الوقت لآرثر ولوي ولي.



كيرستي بارسونز مرشدة تمكينية تعيش مع زوجها لي وأبنائهما آرثر، تسعة أعوام، ولوي، سبعة أعوام، وابنة لي جايلي، 25 عامًا.ويُذكر أن أصغر أبناء لي الأربعة يعاني من إعاقات جسدية وعقلية معقدة، وفق موقع "ذا صن" وكانت كيرستي قد التقت زوجها عندما كانت تبلغ من العمر 27 عاماً، وكان هو يبلغ من العمر 38 عامًا مع أطفاله الأربعة الذي كانت حضانتهم معه.وبعد فترة من المواعدة، تزوج الثنائي وأنجبا آرثر ولوي. وأصبحت كيرستي أمًا وربة منزل، ومقدمة رعاية لترينيتي الذي يعاني من حالة صحية صعبة. فأصبحت جزءًا من عائلة مكونة من ثمانية أفراد، وكان الجميع باستثناء الابن الأكبر لزوجها يعيش في المنزل.وقالت السيدة: "كان من الصعب أن أكون أمًا لأطفالي، وكذلك زوجة الأب ومقدمة الرعاية. وعدم قدرتي على الاهتمام بأطفالي أشعرني بالذنب والاستياء في بعض الأحيان، ونادرًا ما كان لدي الوقت لرؤية أصدقائي".وأضافت: "تزوجنا بعد قصة حب، لكنني شعرت أنه لم يكن هناك وقت لنا كزوجين. لقد كنت أتوتر وأغضب دائماً، مما أدى إلى توتر علاقتنا. وكنت أسأل نفسي إذا كنت قد اتخذت قراراً خاطأ عندما تزوجت لي. اذ كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وأرى الأصدقاء يعيشون حياة تبدو وكأنها مثالية، بينما كنت أشعر بالضياع والإرهاق."واعترفت الزوجة أنها التجأت إلى الكحول وأصبحت تشرب أكثر من زجاجة من النبيذ، أربع أو خمس ليالٍ في الأسبوع، حيث كان الشرب يخدّر مشاعرها.وفي أحد الليالي نامت كيرستي بعد أن شربت كثيراً، وكانت قد صرخت في وجه ابنتها عندما حاولت ايقاظها، وهذا جعلها تتخذ قرارها بالتوقف عن شرب الكحول.وانتقل أبناء لي، تشارلي، البالغ من العمر الآن 33 عامًا، وإيثان، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى مكان آخر. أما ترينيتي فانتقل إلى دار الرعاية، حيث يفتقدوه ويزوروه بانتظام. وهذا يعني أن الأم أصبح لديها المزيد من الوقت لآرثر ولوي ولي.