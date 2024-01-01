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لحظات مرعبة عاشتها هذه العائلة...اقتحمت سيارتان منزلهم وهذا ما كانوا يقومون به!

لحظات مرعبة عاشتها هذه العائلة...اقتحمت سيارتان منزلهم وهذا ما كانوا يقومون به!







وكان الشيف تريف روبنسون يقوم بتجهيز الطلبات للزبائن في الساعة الخامسة مساء يوم 23 كانون الثاني، عندما انحرفت سيارة إلى داخل المنزل، وأخرى إلى الحديقة.



وبحسب موقع



وقال تريف: "شعرنا بانفجار عظيم. لقد سقط المنزل مثل زلزال أو كما لو كانت طائرة قد سقطت. نظرت من النافذة ولم أستطع إلا أن أرى الأضواء والفوضى، وسمعت صراخًا في الجزء الخلفي من السيارة."



وأضاف: "كنا محظوظين للغاية لأنه في ذلك اليوم كنا نبيع أطباق الكاري الخاصة بنا لعيد الميلاد. وكان الناس يأتون إلى بابنا كل خمس دقائق. وآخر زبون غادر قبل أربع دقائق فقط من وقوع الحادث".



وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالمنزل، إلا أن الأسرة احتفلت بعيد الميلاد هناك.



وتم القبض على سائق واحد، وهو رجل يبلغ من العمر 33 عامًا. وتم لاحقاً إطلاق سراحه على ذمة التحقيق.



أصيبت عائلة بالصدمة بعد أن اقتحمت سيارتان منزلهم أثناء قيامهم بطبخ الكاري قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.وكان الشيف تريف روبنسون يقوم بتجهيز الطلبات للزبائن في الساعة الخامسة مساء يوم 23 كانون الثاني، عندما انحرفت سيارة إلى داخل المنزل، وأخرى إلى الحديقة.وبحسب موقع "ذا صن" ، كان الأب متواجد مع شريكته بيني وأمها وأبيها وصبيين مراهقين وكلبهم في ذلك الوقت.وقال تريف: "شعرنا بانفجار عظيم. لقد سقط المنزل مثل زلزال أو كما لو كانت طائرة قد سقطت. نظرت من النافذة ولم أستطع إلا أن أرى الأضواء والفوضى، وسمعت صراخًا في الجزء الخلفي من السيارة."وأضاف: "كنا محظوظين للغاية لأنه في ذلك اليوم كنا نبيع أطباق الكاري الخاصة بنا لعيد الميلاد. وكان الناس يأتون إلى بابنا كل خمس دقائق. وآخر زبون غادر قبل أربع دقائق فقط من وقوع الحادث".وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالمنزل، إلا أن الأسرة احتفلت بعيد الميلاد هناك.وتم القبض على سائق واحد، وهو رجل يبلغ من العمر 33 عامًا. وتم لاحقاً إطلاق سراحه على ذمة التحقيق.