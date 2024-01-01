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بعد معاناته لإصلاح علاقته الجنسية مع شريكته...بهذه الطريقة الغريبة عادت الأمور إلى طبيعتها!

بعد معاناته لإصلاح علاقته الجنسية مع شريكته...بهذه الطريقة الغريبة عادت الأمور إلى طبيعتها!







واعترف قائلاً: "عندما كنت في الخمسينات من عمري، كنت أعلم أن مستويات الهرمونات لدي ستنخفض وأن انخفاض الرغبة الجنسية أمر طبيعي، لكنني شعرت بالإحباط التام عندما فشلت في الانتصاب مع شريكتي. لقد كنا معًا لأكثر من 20 عامًا وتمتعنا دائمًا بأفضل حياة جنسية."



وأضاف: "ولكن عندما ذهبنا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بعد عيد ميلادي الخمسين، شعرت بالصدمة عندما لم أتمكن من إرضائها جنسياً كما أفعل عادةً. ورغم محاولتها تهدئتي، إلا أني كنت أعلم أنها شعرت بخيبة أمل. لذلك، حصلت على الفياغرا وتمكنت من تحقيق انتصاب أفضل، ولكني شعرت بصداع شديد، بالإضافة إلى أنني وشريكتي كرهنا اختفاء المتعة التلقائية".



وتابع الرجل: "لذا، باعتباري من محبي المواد الإباحية، بدأت أتحدث مع شريكتي حول تجربة ممارسة الجنس الثلاثي، ولكنها شعرت بالإنزعاج".



ولكنه أصرّ على إقناعها، وكان مبرره أنه يحصل دائماً على الانتصاب أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية لمجموعة ثلاثية على الشاشة، وفق موقع



واستطاع أخيراً إقناعها بتجربتها مرة واحدة. وتمكن بعدها الثنائي من إصلاح علاقتهما الجنسية والعاطفية.







تحدث رجل عن محاولاته الفاشلة لإنقاذ حياته الجنسية، قبل أن يتمكن من إرجاعها إلى مسارها الصحيح.واعترف قائلاً: "عندما كنت في الخمسينات من عمري، كنت أعلم أن مستويات الهرمونات لدي ستنخفض وأن انخفاض الرغبة الجنسية أمر طبيعي، لكنني شعرت بالإحباط التام عندما فشلت في الانتصاب مع شريكتي. لقد كنا معًا لأكثر من 20 عامًا وتمتعنا دائمًا بأفضل حياة جنسية."وأضاف: "ولكن عندما ذهبنا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بعد عيد ميلادي الخمسين، شعرت بالصدمة عندما لم أتمكن من إرضائها جنسياً كما أفعل عادةً. ورغم محاولتها تهدئتي، إلا أني كنت أعلم أنها شعرت بخيبة أمل. لذلك، حصلت على الفياغرا وتمكنت من تحقيق انتصاب أفضل، ولكني شعرت بصداع شديد، بالإضافة إلى أنني وشريكتي كرهنا اختفاء المتعة التلقائية".وتابع الرجل: "لذا، باعتباري من محبي المواد الإباحية، بدأت أتحدث مع شريكتي حول تجربة ممارسة الجنس الثلاثي، ولكنها شعرت بالإنزعاج".ولكنه أصرّ على إقناعها، وكان مبرره أنه يحصل دائماً على الانتصاب أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية لمجموعة ثلاثية على الشاشة، وفق موقع "ذا صن" واستطاع أخيراً إقناعها بتجربتها مرة واحدة. وتمكن بعدها الثنائي من إصلاح علاقتهما الجنسية والعاطفية.