الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"رخيصة ومبتذلة"... عروس تثير غضب معازيمها بتصرف لا يصدق: هذا ما فعلته!

منوعات
2024-01-02 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;رخيصة ومبتذلة&quot;... عروس تثير غضب معازيمها بتصرف لا يصدق: هذا ما فعلته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"رخيصة ومبتذلة"... عروس تثير غضب معازيمها بتصرف لا يصدق: هذا ما فعلته!

"رخيصة ومبتذلة"... عروس تثير غضب معازيمها بتصرف لا يصدق: هذا ما فعلته!

وُصفت امرأة مخطوبة بأنها "رخيصة ومبتذلة" لأنها فرضت على العائلة والأصدقاء رسومًا لا تقل عن 65 دولارًا لحضور حفل زفافها.

وتم الكشف عن استراتيجية فواتير العروس المجهولة من قبل أحد الحضور الذي توجه إلى موقع Reddit ليسأل عما إذا كان من الخطأ توقع أن يقوم الضيوف بتغطية تكاليف الزفاف.

وكتب: "واحدة من أصدقائي المقربين ستتزوج وتفرض رسومًا على ضيوفها لحضور حفل الزفاف... كنت أعلم دائمًا أنها رخيصة، لذا فأنا لست متفاجئًا بطريقة ما"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وادعى مستخدم Reddit أنه تلقى الدعوة عبر البريد، والتي تتطلب دفع 65 دولارًا إذا كان الرد على الحضور بـ "نعم".

وكتب: "إنها لا تذكر حتى سبب الرسوم، ولكن بعد البحث على غوغل، تقول إنها تشمل الطعام والموسيقى والديكورات والمكان... لذا فهم يريدون حرفيًا أن يدفع ضيوفهم مقابل الزينة."

وأضاف أن الضيوف الذين يرغبون في تناول الطعام في حفل الاستقبال سيضطرون إلى صرف أموال إضافية. وإذا أرادوا المبيت في المكان، فسيتم تحصيل 100 دولار إضافية منهم.

مع تضمين الهدية، قال إنهم يتوقعون أن يكلفهم حفل الزفاف أكثر من 400 دولار.

"الأمر هو أنني أعلم أن لديهما المال"، قال الصديق غاضبًا من العروس والعريس. “لقد ورثت العروس الكثير من المال من جدتها مقدمًا، ولديهما منزل، وخطيبها مهندس، ولديهما قارب، ويقومان حاليًا بتجديد منزلهما."

وتابع الصديق: "أظن أيضًا أنهما قادران بالفعل على تحمل تكاليف التجديد وحفل الزفاف، لكنهما على الأرجح يحاولان اللعب بذكاء وجعل الضيوف يساهمون لأنني كما قلت، كنت أعرف دائمًا أنها رخيصة".

وتم انتقاد العروس بشدة في قسم الرد على Reddit، حيث قال غالبية القراء إنهم لن يحضروا حفل الزفاف من أجل الحب أو المال.

آخر الأخبار

منوعات

ومبتذلة"...

معازيمها

بتصرف

يصدق:

فعلته!

LBCI التالي
أخفى الحقيقة المرة عن شقيقه فاعتقد الأخير أنه والده... قصة غريبة جدا فهل كانت نهايتها سعيدة؟
مناصب وفرص ونجاحات ولكن... ماغي فرح تتحدث عن برج الحوت: هذا ما ينتظره في عام 2024! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-13

ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)

LBCI
منوعات
05:47

"خطيبتي تحولت الى "العروس الوحش""... شابة تروي قصة ذهولها وارباكها: لم تعد تشبه صديقتي التي أحبها وهذا ما حصل معنا!

LBCI
منوعات
2023-12-31

دمية "مسكونة" تثير الرعب... إليكم التفاصيل الصادمة التي حصلت مع هذه العائلة!

LBCI
منوعات
2023-12-27

فضيحة "قوالب الحلوى الميلادية المنهارة" تثير ضجة في اليابان... وهذا ما أعلنته سلسلة المتاجر المصدرة! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:10

رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:08

يخونها للمرة السابعة... والسبب: ما عاشه خلال طفولته؟

LBCI
منوعات
08:03

بلبلة تتسبب بها أم قبل الزفاف... ما علاقة كرسي الطفل بالموضوع؟

LBCI
منوعات
07:53

2024 على موعد مع الكائنات الفضائية وتمرد الروبوتات وغيرها من الكوارث... إليكم سلسلة توقعات مخيفة للعام المقبل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:34

ما جديد التحقيق في ملف وزارة التربية؟

LBCI
منوعات
2023-12-31

دمية "مسكونة" تثير الرعب... إليكم التفاصيل الصادمة التي حصلت مع هذه العائلة!

LBCI
فنّ
2023-12-30

إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:15

رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان وجبيل للـLBCI: لن نقبل بعد اليوم بأن يكون هناك تعديلات بالقوانين و"نحن آخر من يعلم"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:17

مصير العام الدراسي رهن اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:28

المشهد الجنوبي على حاله... حماوة ميدانية

LBCI
أخبار لبنان
06:57

المكاري من بكركي: ليكن قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة في المئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في لبنان كما العالم... الجفاف على الأبواب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

تكريم غير مسبوق لشخصية سعودية…من هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بيروت ترنم تعيد الحياة لشخصيات من الإنجيل المقدس في حفل "يسوع ابن الإنسان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تداعيات الإشتباك الأميركي - الحوثي.. واشنطن لا تريد التصعيد والحوثيون يدرسون الردّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في الجنوب... غارات للاحتلال الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حرب اسرائيل على غزة: حرب ابادة بيئية أيضا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:15

"أفضل الأبراج لعام 2024"...هذه هي توقعات ماغي فرح لبرج الجدي! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:35

بُترت قدمه وساءت حالته... فادي إبراهيم في خطر وبحاجة إليكم

LBCI
منوعات
11:54

تزوجت من رجل لديه 4 أبناء وهذا ما عانت منه مع أحدهم...ولهذا السبب أصبحت مدمنة على الكحول!

LBCI
منوعات
13:51

رغم العوائق والتحديات... ماغي فرح: هذا ما سيحققه برج السرطان في 2024 وهذا الشهر سيشكل مفترق طريق في حياته! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
منوعات
14:17

"متجهون الى عصر الدلو"... ماذا قالت ماغي فرح عما ينتظر مواليد برج الدلو سنة 2024؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
13:46

مهنياً وعاطفياً وصحياً... ما مصير برج الثور لعام 2024؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
04:17

"رخيصة ومبتذلة"... عروس تثير غضب معازيمها بتصرف لا يصدق: هذا ما فعلته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More