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"خطيبتي تحولت الى "العروس الوحش""... شابة تروي قصة ذهولها وارباكها: لم تعد تشبه صديقتي التي أحبها وهذا ما حصل معنا!

منوعات
2024-01-02 | 05:47
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&quot;خطيبتي تحولت الى &quot;العروس الوحش&quot;&quot;... شابة تروي قصة ذهولها وارباكها: لم تعد تشبه صديقتي التي أحبها وهذا ما حصل معنا!
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"خطيبتي تحولت الى "العروس الوحش""... شابة تروي قصة ذهولها وارباكها: لم تعد تشبه صديقتي التي أحبها وهذا ما حصل معنا!

"خطيبتي تحولت الى "العروس الوحش""... شابة تروي قصة ذهولها وارباكها: لم تعد تشبه صديقتي التي أحبها وهذا ما حصل معنا!

أصيبت عروس يائسة بالذهول بعد أن تحولت الشابة التي أغرمت بها الى "العروس الوحش" بعد أن عرضت عليها الزواج.

العروس اليائسة التي تقدمت الى صديقة طفولتها بعد أن بقيتا معا منذ أن كانتا في الـ13 من العمر وجدت نفسها في مأزق - حيث عليها أن تقرر ما إذا كانت تريد الزواج من عروسها المستقبلية.

وقالت العروس اليائسة، التي "طرحت السؤال" على شريكتها العام الفائت في نيسان: "لا أفهم لماذا تعتبر حفلات الزفاف أمرًا كبيرًا". وأضافت أنها تشعر وكأنها لم تعد تعرف حبيبتها والتي كانت معها طوال 13 عاما، مضيفة: "أنا لا أعرف على المرأة التي وقعت في حبها".

المرأة؛ التي شاركت قلقها على موقع Reddit، أسرت لأولئك الموجودين في المنتدى أنه على الرغم من أن سلوكيات خطيبتها كانت واضحة من قبل، إلا أنها أصبحت أكثر وضوحًا لها في الشهرين الفائتين بسبب أحداث الحياة الكبرى الأخرى. 

وقالت: "لقد حاولت تجاهل الأمر لفترة طويلة ولكني لست متأكدة مما إذا كان ذلك بسبب حقيقة أنني فقدت والدتي منذ شهرين، قبل ستة أشهر من زفافنا..."".

وأثناء كتابتها عن مشكلتها، أكدت أن كلاهما تستطيعان تحمل تكاليف مخطط الزفاف ولم يكن على خطيبتها التخطيط للأشياء، حيث عرض والد الأخيرة دفع تكاليف حفل الزفاف، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني. 

وقالت إن سلوك خطيبتها تغير تماما، مضيفة أنها أصبحت "متسلطة ووقحة وصارمة" ثم أضافت بخوف أنها تشعر بالقلق من أن هذه السلوكيات الجديدة "تشبه شخصيتها الحقيقية تقريبا".

وقالت المرأة في منشورها الأصلي: "أنا وخطيبتي كنا معًا منذ أن كان عمرنا 13 عامًا. مثل العديد من الأزواج الآخرين، كان لدينا نصيبنا العادل من الصعود والهبوط، ولكن كان ذلك بشكل أساسي عندما كنا بدأنا بالخروج في الفترة الأولى، وعلى الرغم من أننا كنا في الثالثة عشرة من عمرنا، إلا أننا مازلنا غير ناضجتين، واعتقدنا أننا نعرف الأفضل."

وأضافت: "في نيسان من العام الفائت، طرحت السؤال أخيرًا على خطيبتي وطلبت منها أن تصبح زوجتي فأجابت بنعم. لا أفهم لماذا تعتبر حفلات الزفاف أمرًا كبيرًا، كل ما يهمني هو أنني هنا، وعروستي هنا، وأهلنا، وإخوتنا هنا في يوم زفافنا".

وتابعت: "أخبرنا والد خطيبتي أنه سيدفع تكاليف حفل الزفاف وأخبرنا بمبلغ الميزانية. يمكننا تحمل تكاليف منظم حفل الزفاف لكن خطيبتي قالت إنها تريد التعامل مع هذا الأمر بنفسها وهي تخطط لحفل الزفاف منذ ذلك الحين."

 "إنها تريد حفل زفاف كبير، ومنذ أن بدأت التخطيط، لم أتعرف على المرأة التي وقعت في حبها منذ سنوات مضت. لقد أصبحت متسلطة، وقحة، وصارمة. ذهبنا لننظر إلى ديكورات حفل زفافنا وكان المتجر يحتوي على الزخارف التي كانت تبحث عنها ولكن بلون مختلف ولكن صاحبة المتجر، التي كانت طيبة، أوضحت أن طلبنا سيكون في الوقت المناسب قبل زفافنا"، وفق ما قالت.

وتابعت: "لقد أصيبت بنوبة تعصيب ولم تهدأ إلا عندما وصلنا إلى المنزل. لقد حاولت تجاهل الأمر لفترة طويلة ولكني لست متأكدة مما إذا كان ذلك بسبب حقيقة أنني فقدت والدتي منذ شهرين، أو قبل ستة أشهر من زفافنا ولكني لا أستطيع التعامل مع كونها عروسًا والآن أشعر بذلك. وكأن خطيبتي شخص مختلف تمامًا، تقريبًا مثل شخصيتها الحقيقية. والآن أتساءل إذا كنت أرغب في الزواج منها".

وقدم الأشخاص في المنتدى نصيحة صادقة، وطلبوا من المرأة إجراء مناقشة جادة مع خطيبتها حول مدى جدية مشاعرها، وقال أحد الأشخاص: "جلسة نقاش كبيرة. فلتكن محددة بالأمثلة. تحدثي عن مدى جدية هذا الأمر و أن سلوكها يجعلك تتساءلين حول صحة المضي قدمًا."

آخر الأخبار

منوعات

تحولت

"العروس

الوحش""...

ذهولها

وارباكها:

صديقتي

أحبها

معنا!

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