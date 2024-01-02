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تركت حياتها الروتينية وأرادت أن تعيش مثل أنثى طرزان... إليكم التفاصيل الغريبة!
منوعات
2024-01-02 | 06:52
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تركت حياتها الروتينية وأرادت أن تعيش مثل أنثى طرزان... إليكم التفاصيل الغريبة!
تركت حياتها الروتينية وأرادت أن تعيش مثل أنثى طرزان... إليكم التفاصيل الغريبة!
عاشت "مارينا تشابمان"، طفولة غريبة ومروعة بعد اختطافها وبيعها لعصابات الاتجار بالبشر وتركها في الغابات المطريّة الكولومبية حيث أخبرت موقع "
ميرور
" البريطاني، أنها نشأت على يد القرود.
وكانت ابنتها "فانيسا فوريرو" في السابعة من عمرها فقط عندما أدركت أن والدتها كانت مختلفة تمامًا عن أي شخص آخر، مثلًا كان الأطفال يندفعون إلى الخارج ليجدوا والديهم يثرثرون عند البوابات، أما والدتها فكانت تطلق أصواتًا غريبة وتلوح من أغصان الشجرة التي تسلقتها للتو.
وفي هذا السياق، كانت تشابمان تحب الهواء الطلق، وإنشاء مسارات حواجز في الحديقة الخلفية، وإصدار أصوات القرود، وتسلق الأشجار. كما كانت حيواناتها الأليفة في المنزل، عبارة عن حيوانات اصطادتها.
وفي التفاصيل، ولدت تشابمان في كولومبيا، واختطفتها عصابة تتاجر بالبشر عندما كان عمرها أربع سنوات فقط، وتركتها الأخيرة في الغابات المطريّة. وادعت تشابمان أنها تربت على يد القرود، كذلك عثرت عليها جماعة صيادين، عندما كانت في العاشرة من عمرها، وأُرسلت إلى بيت للدعارة قبل أن يتم طردها لأنها وحشية للغاية.
وبعد سنوات، وقعت تشابمان في حب رجل التقت به في الكنيسة خلال رحلة إلى المملكة المتحدة، ثم تزوجا وأنجبا طفلتين فانيسا وجوانا. وكانت العلامة الوحيدة لماضي تشابمان أسلوبها غير التقليدي في إدارة الأمور المدرسية.
وبعد انتهاء زواج تشابمان والذي دام 15 عامًا، غادرت ابنتها فانيسا المملكة المتحدة لتستقر في منزل واقع في غابة كولومبية، يشبه واقعه البيئة التي تربت فيها والدتها، وقالت ابنتها إنها شعرت أنها وصلت أخيرًا إلى المكان الذي تنتمي إليه.
وأخبرت تشابمان، والبالغة من العمر الآن 73 عامًا، أنه تم اختطافها عام 1954، وبدأت لاحقًا في تقليد مجموعة من الكبوشيين للبقاء على قيد الحياة، حيث راقبت نوع المكسرات والتوت الذي يأكلونه، والتقطت الموز الذي يسقطونه وشربت من فتحات الري الخاصة بهم. وفي نهاية المطاف، عندما بدأت تمشي على أطرافها الأربعة وتوقفت عن الكلام، بدأت القرود في تقبّلها أكثر.
وبالنسبة لقرار ابنتها بعيش حياة مشابهة لتلك التي عاشتها، قالت تشابمان إنها خافت في البداية أن تكون فانيسا قد ارتكبت خطأً، كون الحياة في غابة كولومبية ليس أمرًا سهلًا أو آمنًا، لكنها اعتادت على ذلك وعبّرت عن فخرها الكبير بابنتها.
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