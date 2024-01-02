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اتصل بالشرطة مدعيا أن شخصا ما اقتحم منزله وهاجم والديه وشقيقته... ما تم اكتشافه بعد ذلك مرعب!
منوعات
2024-01-02 | 07:30
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اتصل بالشرطة مدعيا أن شخصا ما اقتحم منزله وهاجم والديه وشقيقته... ما تم اكتشافه بعد ذلك مرعب!
اتصل بالشرطة مدعيا أن شخصا ما اقتحم منزله وهاجم والديه وشقيقته... ما تم اكتشافه بعد ذلك مرعب!
ألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بتهمة قتل والديه وإصابة أخته بجروح خطيرة باستخدام "أسلحة متعددة"، وفقًا لشرطة كاليفورنيا.
وكشف مكتب عمدة مقاطعة فريسنو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن المراهق، الذي لم يتم تحديد هويته لأنه قاصر، تم حجزه في قاعة الأحداث، ويواجه الآن تهمتين بالقتل وتهمة واحدة بمحاولة القتل.
وقال عمدة مقاطعة فريسنو، جون زانوني، إن الشرطة تلقت مكالمة برقم 911 حوالي الساعة 7:40 مساءً يوم الأربعاء من صبي يبلغ من العمر 14 عامًا ادعى أن شخصًا ما اقتحم منزله وهاجم والديه وشقيقته قبل أن يفر من المنطقة في شاحنة صغيرة.
وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت على شخصين بالغين متوفين – تم تحديدهما لاحقًا باسم لو يانغ وسي فانغ، وكلاهما يبلغ من العمر 37 عامًا – بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا أصيبت "بإصابات تهدد حياتها"، وفقًا لزانوني. وأضاف أنه تم نقل الفتاة على الفور إلى المركز الطبي الإقليمي المجتمعي حيث خضعت لعملية جراحية.
وقال زانوني إنه بعد التحقيق الأولي، بدأت الشرطة في العثور على "تناقضات" مع ما ادعاه الشاب البالغ من العمر 14 عاماً وما حدث بسبب ما تم العثور عليه في مسرح الجريمة والمقابلات مع الشهود.
وقال زانوني: "أظهرت الأدلة أنه اختلق قصة اقتحام وكان مسؤولاً عن استخدام أسلحة متعددة لمهاجمة والدته وأبيه وشقيقته".
وقال زانوني إن طفلاً آخر يبلغ من العمر 7 سنوات كان في المنزل في ذلك الوقت، لكنه لم يصب. وبحسب الشرطة، فهو شقيق لطفلين يبلغان من العمر 14 عامًا و11 عامًا، وتم وضعه في رعاية أفراد الأسرة.
وأشار زانوني إلى أن "مأساة الوضع كبيرة للغاية لأن طفلين فقدا أمهما وأبيهما بسبب تصرفات شقيقهما الآخر... هؤلاء الأطفال سوف يكبرون من دون أم وأب بسبب هذا الحادث."
وأشار إلى أن الشرطة لم تتمكن بعد من معرفة الدافع وراء الهجمات وأن التحقيق مستمر. وقال زانوني إن التحقيق سيشمل النظر في التاريخ المدرسي للصبي وأفراد أسرته لمعرفة ما إذا كان الصبي "لديه تاريخ من المرض العقلي" أو "العنف".
وأضاف زانوني: "ليس من الطبيعي أن يتصرف شخص ما بهذه الطريقة العدوانية والعنيفة بهذه الطريقة مرة واحدة فقط أو أن تكون هذه هي الحادثة الأولى".
ولم يستجب مكتب عمدة مقاطعة فريسنو على الفور لطلب
PEOPLE
للتعليق على الحادث.
وقالت الشرطة إن القضية قيد المراجعة الآن من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة فريسنو.
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