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يخونها للمرة السابعة... والسبب: ما عاشه خلال طفولته؟
منوعات
2024-01-02 | 08:08
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يخونها للمرة السابعة... والسبب: ما عاشه خلال طفولته؟
يخونها للمرة السابعة... والسبب: ما عاشه خلال طفولته؟
يبدو أن هذا الرجل الخمسيني على وشك خيانة حبيبته التي يعيش معها منذ ست سنوات، ولكن الملفت أنها ستكون المرة السابعة التي يخونها فيها، إذ اتّخذ الخيانة كنمط حياة، تضيف الإثارة والتشويق لحياته لفترة قصيرة.
وفي حديث له مع موقع "
ذا صن
" الالكتروني، أخبر الرجل، وهو مدير وكالة توظيف، أنه لا يستطيع القول إنه في حالة حب على الإطلاق، وأثارت امرأة أربعينية ومطلقة، جاءت مؤخرًا للتسجيل في الشركة، إعجابه منذ اللحظة الأولى.
وفي التفاصيل، حصلت المرأة على وظيفة من خلال الشركة، لذا دعت الرجل للاحتفال سويا، وقامت هناك بمغازلته إلا أنه وصف محاولاتها بالـ"قبيحة"، وعلى الرغم من ذلك هو مصرّ على ممارسة علاقة حميمة معها.
وقال الرجل إن هذه السيدة لا تهمه على المدى الطويل، لأنه لا يريد علاقة، بل هو بحاجة فقط إلى الاتصال الجنسي.
والموضوع غريب بعض الشيء لأن الرجل يصف شريكته التي يخونها بالرائعة، كما أنه يهتم بها دائمًا، ولكن لا يعلم ما هي حقيقة مشاعره نحوها، ولكنه متأكد أنه لا يحبها.
وفي محاولة منه لفهم سبب تصرفاته السيئة، أفصح الرجل عن طفولته، حيث كان والداه يعملان في الخارج، لذلك تم ترحيله للإقامة مع أقاربه وكان عليه الذهاب للعيش مع جده في العطلات، والذي لم يكن رجلاً لطيفًا، وتعرض للأذية والتحرش من قبل جاره عندما كان عمره 12 عامًا فقط.
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