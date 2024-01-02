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رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)

منوعات
2024-01-02 | 08:10
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رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)
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رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)

رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)

حاول رجل "مريض" تصوير تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا من تحت حاجز غرفة تغيير الملابس للجنسين في حديقة مائية.

وفي التفاصيل، شوهد ليام وارلو في لقطات كاميرات المراقبة وهو يتسكع في منطقة غرفة تغيير الملابس في حديقة LC Swansea المائية في جنوب ويلز وهو ينظر إلى أعلى وأسفل الممر أثناء وقوفه في مدخل الحجرة.

وينتقل الفيديو بعد ذلك إلى الشاب البالغ من العمر 27 عامًا وهو يخرج من غرفة تغيير الملابس بعد محاولته تصوير الفتاة وهي تخلع ملابسها بهاتفه.

واستمعت محكمة سوانسي كراون إلى أن وارلو كان في منطقة تغيير الملابس بعد أن جفف ملابسه عندما رأى الفتاة التي كانت في الحديقة المائية مع والدتها. ثم قام بعد ذلك بتعديل شعره في المرآة بينما كان "يولي اهتماما خاصا" للفتاة التي كانت بالقرب منه.

وبعد أن دخلت الحجرة، دخل وارلو إلى الحجرة المجاورة وحاول تصويرها بهاتفه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وركلت الفتاة الهاتف عندما رأته يقع تحت الحاجز، وسرعان ما ركض وارلو خارج الحجرة.

وبعد الحادث، شوهد وارلو وهو يركض خارجًا من المركز الترفيهي دون أن يودع العائلة والأصدقاء الذي كان معهم هناك. وتم القبض عليه بعد يومين في منزل شريكه آنذاك.

وقال القاضي جيرانت والترز إن ما كان وارلو يفعله في الحديقة المائية كان "واضحًا تمامًا".

وقال القاضي: "بعد أن نظرت إليها، تعمدت وبدرجة معقولة من التصميم أن تتجول في منطقة تغيير الملابس - بما في ذلك مشاهدتها من خلال المرآة في مرحلة ما - حتى دخلت الحجرة... لقد دخلت الحجرة المجاورة، وأثناء وجودك هناك استخدمت هاتفك لتصويرها. قالت إن الهاتف كان يسجل بوضوح ويمكنها رؤية نفسها عليه."

وأخبر وارلو، من كومرهيديسيرو، الشرطة في البداية أنه أسقط هاتفه عن طريق الخطأ والذي "تمكن من بدء التسجيل من تلقاء نفسه". ورفض القاضي والترز ادعاءه قائلاً: "يجب أن أكون ساذجًا جدًا لقبول هذا السيناريو، كما هو الحال بالنسبة لهيئة المحلفين ".

وبعد إلقاء القبض عليه، أخبر وارلو الشرطة أنه لا يستطيع تذكر رمز الوصول إلى "المنطقة الخاصة" بهاتفه. وأضاف القاضي أنه يجب أن يكون "ساذجًا للغاية" لقبول هذا الادعاء أيضًا.

وأعطى وارلو الشرطة رمزًا للوصول إلى جزء آخر من هاتفه، والذي يحتوي على مقطع فيديو التقطه لنفسه وهو يستمني في ما يبدو أنه حجرة مرحاض عامة في مناسبة منفصلة.

وقال محامي وارلو للمحكمة: "من الواضح أنه يشعر بخجل شديد مما حدث."

ونجا وارلو من عقوبة السجن الفورية بعد أن أوقف قاضي محكمة سوانسي كراون فترة حكمه البالغة ستة أشهر لمدة عامين. واعترف المدعى عليه بأنه مذنب بمراقبة فعل خاص من أجل الإشباع الجنسي. لديه إدانات سابقة بالسطو وحيازة الحشيش منذ عام 2013.

وفي النطق بالحكم في 20 كانون الأول 2023، قال القاضي والترز: "لقد نظرت إليها وفي تلك اللحظة قررت معرفة ما إذا كانت لديك أي فرصة لتصويرها وهي في حالة خلع ملابسها بلا شك... إن سلوكك في ذلك اليوم قد أفسدك لفترة طويلة من الزمن. وسوف تكون مسجلاً في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية... لقد فقدت شريكة حياتك، بسبب فعلتك. لا شك أنه في أي علاقة مستقبلية لديك، سوف ينتهي بك الأمر إلى الخضوع لتدقيق الخدمات الاجتماعية."

وقال القاضي والترز إن المبادئ التوجيهية للعقوبة دفعته إلى تعليق عقوبة السجن لمدة ستة أشهر لمدة عامين بعد أن أقر بأن "معظم أفراد الجمهور يتوقعون مني على الأرجح أن أرسلك إلى السجن اليوم".

وأضاف القاضي أن وارلو سيتعين عليه التعامل مع مشكلاته المتعلقة بالتصوير في الأماكن العامة من أجل الإثارة الجنسية، والتي يجب على المدعى عليه أن يأخذ برنامجًا مدته 43 يومًا لمعالجتها.

ويجب عليه أيضًا حضور 45 يومًا من "إعادة التأهيل العام".

وسيكون وارلو مدرجًا في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية ويخضع لأمر منع الأذى الجنسي لمدة سبع سنوات.
 

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