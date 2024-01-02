أعدّت حفلة عيد ميلاد ابنتها ضمن أجواء مميزة... ولكن ما قام به الضيوف أحبطها!

"رخيصة ومبتذلة"... عروس تثير غضب معازيمها بتصرف لا يصدق: هذا ما فعلته!

"رخيصة ومبتذلة"... عروس تثير غضب معازيمها بتصرف لا يصدق: هذا ما فعلته!

مناصب وفرص ونجاحات ولكن... ماغي فرح تتحدث عن برج الحوت: هذا ما ينتظره في عام 2024! (فيديو)