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أعدّت حفلة عيد ميلاد ابنتها ضمن أجواء مميزة... ولكن ما قام به الضيوف أحبطها!

منوعات
2024-01-02 | 14:30
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أعدّت حفلة عيد ميلاد ابنتها ضمن أجواء مميزة... ولكن ما قام به الضيوف أحبطها!
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أعدّت حفلة عيد ميلاد ابنتها ضمن أجواء مميزة... ولكن ما قام به الضيوف أحبطها!

أعدّت حفلة عيد ميلاد ابنتها ضمن أجواء مميزة... ولكن ما قام به الضيوف أحبطها!

أصيبت الأم الأسترالية "بري" بالصدمة بعد حضور اثنين فقط من الضيوف العشرة القادمين إلى حفل عيد ميلاد ابنتها، حيث استأجرت مركزًا للعب، يتقاضى رسومًا عن كل طفل في احتفالات أعياد الميلاد، وقامت بإعداد مجموعة رائعة من الطعام وزيّنت الطاولات بشكل متقن، وفق ما نقل موقع "دايلي ميل" البريطاني.

وقالت بري إنها لم تتلقّ أي رسائل أو مكالمات هاتفية من الضيوف للاعتذار عن عدم قدومهم باستثناء واحدة، علمًا أن الضيوف العشرة كانوا قد أكّدوا حضورهم سابقًا.

ومع ذلك، لم تسمح الطفلة الصغيرة عدم حضور الضيوف إلى الحفلة بإحباطها، واستمتعت بوقتها من خلال اللعب مع صديقتها وابنة عمها.

وتمنّت بري ألا يحدث هذا الكابوس لأي شخص آخر، وذكّرت الأهل بأنه إذا حدث الأمر نفسه لهم، فإن كل ما سيهمّهم هو أن يستمتع طفلهم، من دون أن يتأثر بما يحدث حوله.

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