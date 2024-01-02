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بعد قرار حظر سلالة من الكلاب في هذا البلد... عثروا على كلب مقتول ومشوّه: لن تتخيلوا ماذا فعلوا به!

بعد قرار حظر سلالة من الكلاب في هذا البلد... عثروا على كلب مقتول ومشوّه: لن تتخيلوا ماذا فعلوا به!







وعثر أحد السكان على جثة الحيوان حيث كانت ساقاه مقيدتين ببعضهما البعض ومقطوعة إحدى أذنيه، وبدأت التحقيقات بالحادثة على الفور، وقالت المسؤولة العامة "هارييت داليداي" إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الحيوان قد مات بعد اصطدامه بمركبة أو قُتل في عملية مستهدفة.



كما ناشدت الشرطة أي شخص لديه أي معلومة حول هذا الحادث بالاتصال بها بسرعة وسرية تامة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الكلب هرب من حديقة بعد أن دمرت رياح عاتية السياج خلال عواصف نهاية الأسبوع.



وتزامنت وفاة الكلب مع إقرار قانون جديد في إنكلترا، يضع سلالة الكلاب هذه، تحت قانون الكلاب الخطرة، وينص على أن تربية هذا النوع من الكلاب أو بيعها أو الإعلان عنها أو تبادلها أو إهدائها أو إعادة إسكانها أو التخلي عنها، يعتبر أمرًا غير قانوني. عثر على كلب، من نوع بولدوغ، محروق ومشوه قبل ساعات فقط من بدء حظر سلالة الكلاب هذه حيز التنفيذ في لندن، كما أظهرت الصور المروعة إصابة الكلب بحروق شديدة وكسر في الجمجمة قبل اكتشاف جثته في أحد الأزقة، وفق ما نقل موقع " دايلي ميل " البريطاني.وعثر أحد السكان على جثة الحيوان حيث كانت ساقاه مقيدتين ببعضهما البعض ومقطوعة إحدى أذنيه، وبدأت التحقيقات بالحادثة على الفور، وقالت المسؤولة العامة "هارييت داليداي" إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الحيوان قد مات بعد اصطدامه بمركبة أو قُتل في عملية مستهدفة.كما ناشدت الشرطة أي شخص لديه أي معلومة حول هذا الحادث بالاتصال بها بسرعة وسرية تامة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الكلب هرب من حديقة بعد أن دمرت رياح عاتية السياج خلال عواصف نهاية الأسبوع.وتزامنت وفاة الكلب مع إقرار قانون جديد في إنكلترا، يضع سلالة الكلاب هذه، تحت قانون الكلاب الخطرة، وينص على أن تربية هذا النوع من الكلاب أو بيعها أو الإعلان عنها أو تبادلها أو إهدائها أو إعادة إسكانها أو التخلي عنها، يعتبر أمرًا غير قانوني.