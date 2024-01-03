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مراهق تعرّض لحيلة "خطف الكتروني"...وبهذه الطريقة تم ابتزاز والديه!

منوعات
2024-01-03 | 04:14
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مراهق تعرّض لحيلة &quot;خطف الكتروني&quot;...وبهذه الطريقة تم ابتزاز والديه!
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مراهق تعرّض لحيلة "خطف الكتروني"...وبهذه الطريقة تم ابتزاز والديه!

مراهق تعرّض لحيلة "خطف الكتروني"...وبهذه الطريقة تم ابتزاز والديه!

عثر على طالب صيني وقع ضحية عملية احتيال بهدف "الخطف الالكتروني" حيث تم ابتزاز والديه مقابل 80 ألف دولار، على قيد الحياة ولكنه "بارد وخائف" في خيمة في غابات ولاية يوتا كما أعلنت الشرطة الأميركية.

تم الإبلاغ عن اختفاء كاي تشوانغ (17 عاما) الخميس بعد أن أبلغ والداه في الصين المدرسة التي تستضيفه في ريفرديل بولاية يوتا ضمن برنامج تبادل طلابي، انه يبدو انه تم اختطافه وتم طلب فدية.

اتخذت القضية نمطا تقليديا لعملية خطف عبر الانترنت، حيث يطلب "الخاطفون" ابلاغ الضحية بان يعزل نفسه وان يقدم صورا تظهره وكأنه محتجز- ثم يتم ارسال الصورة الى عائلة الضحية لابتزازها عبر دفع المال.

يتجاوب الضحايا عادة لاعتقادهم أن أسرهم ستتعرض للأذى.

بعد تحليل السجلات المصرفية والمشتريات وسجلات اتصال الهاتف في بحث دام أياما، اقتنعت الشرطة وكان منعزلا في خيمة على بعد حوالى 25 ميلا (40 كيلومترا) شمالا في منطقة شاسعة قرب مدينة برمنغهام.

وقالت مديرية شرطة ريفرديل في بيان بعد العثور عليه الاحد إنه "نظرا للطقس البارد في ولاية يوتا، أصبحنا قلقين أيضا على سلامة الضحية لأنه قد يتجمد حتى الموت".

واكتشف رقيب أثناء سيره على سفح جبل خيمة كاي - التي لم يكن فيها مصدر للحرارة ولكن فقط "بطانية حرارية، وحقيبة نوم، وطعام ومياه محدودة، والعديد من الهواتف التي من المفترض أنها استخدمت لتنفيذ عملية الخطف عبر الانترنت".

تواصل الشرطي "مع الضحية داخل الخيمة ووجد أنه على قيد الحياة لكنه شديد البرودة وخائف".

بعد أن تم إنقاذه، طلب كاي "هامبرغر بالجبن ساخنة" وتحدث الى عائلته التي دفعت 80 ألف دولار لحسابات مصرفية في الصين أثناء عملية الاحتيال، بحسب شرطة ريفرديل.

لم تكن العائلة المضيفة للطالب الصيني في ريفرديل على علم في البدء بانه مفقود، بعدما سمعته يتحدث في المطبخ في الصباح الباكر من يوم اختفائه.

عملت شرطة ريفرديل مع مكتب التحقيقات الفدرالي والسفارة الأميركية في الصين والمسؤولين الصينيين للعثور على المراهق المفقود، بحسب البيان.

وقالت شرطة ريفرديل إن الخاطفين عبر الإنترنت استهدفوا طلاب برامج التبادل الاجانب في الاونة الأخيرة وبشكل خاص الطلاب الصينيين.
 

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