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مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!

منوعات
2024-01-03 | 04:28
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مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!
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مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!

مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!

على ارتفاع أكثر من أربعة آلاف متر، تقّطع نسور الكوندور جثة عجل على المنحدر الصخري لقمة كولومبية، قام مربو الماشية المحليون عمدا بوضع الحيوان النافق هناك كجزء من استراتيجية المصالحة مع الطار الذي كان عدوهم ويلقب أحيانا بملك جبال الأنديز.

ولكن الكوندور لم يكن يحظى دائما بتقدير جيد في المنطقة. وقبل بضع سنوات، استخدم القرويون الجيف المسمومة وأطلقوا النار لإخافته لانه كان يعتبر تهديدا لأغنامهم وماعزهم ومواشيهم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتعلم المربون اليوم التعرف على طائر الكوندور بشكل أفضل وقاموا بتشييد حظائر أغنام لحماية الحيوانات الضعيفة واتحدوا لإنقاذ أحد أكبر الطيور في العالم، شعار دول الأنديز، والمهددة بالانقراض.

ومن أجل المصالحة بين ملك جبال الأنديز ومربي الماشية، قامت مجموعة مكونة من 19 عائلة من منطقة بارامو، وهو نظام بيئي فريد من نوعه من المستنقعات الجبلية المرتفعة الرطبة، بتأسيس جمعية الفلاحين للتعايش مع الكوندور في عام 2019. مبادرة مجتمعية تهدف إلى "معرفة وحماية" الحيوان في نظامه البيئي، مع العمل على فوائده الاقتصادية، كما توضح أندريا فلوريز من أكامكو. 

وفي موازاة ذلك، تقوم مؤسسة "خايمي دوكي" بشراء حيوانات ضعيفة أو مريضة من المربين لإعطائها للكوندور من أجل دراسة عاداته الغذائية باستخدام مصائد الكاميرا.
زيمثل موت كوندور واحد "خسارة كبيرة" لهذا النوع لأن تكاثره بطيء للغاية، كما يحذر كارلوس غريمالدوس الخبير في مؤسسة خايمي دوكي.

ويصل الكوندور إلى مرحلة النضج الجنسي في سن العاشرة، ولا يلد إلا صغيرا واحدا كل عامين أو ثلاثة أعوام. ويضيف أن حمايتها ضرورية لأن "أنواع الطيور هي التي تنظف" وتمنع تلوث مصادر المياه.



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