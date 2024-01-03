الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيسة هارفرد تستقيل بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية!
منوعات
2024-01-03 | 04:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيسة هارفرد تستقيل بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية!
رئيسة هارفرد تستقيل بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية!
استقالت رئيسة جامعة هارفرد "كلودين غاي" الثلاثاء من منصبها بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي، فضلا عن اتهامات بالسرقة الأدبية.
وتعرضت غاي لانتقادات في الأشهر الأخيرة بعد ظهور تقارير تفيد بأنها لم تستشهد بمصادر علمية بشكل صحيح. ونُشرت أحدث الاتهامات الثلاثاء من مصدر مجهول في أحد المنافذ الإعلامية المحافظة عبر الإنترنت.
وتعرّضت غاي للانتقادات بعدما رفضت الإجابة بشكل واضح عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفرد لدى إدلائها بشهادتها أمام الكونغرس، إلى جانب رئيستَي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا الشهر الماضي.
وأوضحت غاي التي دخلت التاريخ كأول شخص أسود يتبوأ منصب رئيس جامعة هارفرد في نص استقالتها إنها تعرضت لتهديدات شخصية و"عداء عنصري".
ويأتي تنحيها بعدما دعمتها الهيئة الإدارية للمؤسسة عقب شهادتها في الكونغرس، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وانتقدت الهيئة رد الجامعة الأولي على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، عندما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص داخل إسرائيل واحتجاز حوالى 240 شخصا كرهائن.
وردت إسرائيل بعمليات قصف متواصل وهجوم بري على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 22185 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وطالب أكثر من 70 نائبا من بينهم اثنان ديموقراطيان باستقالتها فيما دعا عدد من متخرّجي جامعة هارفرد البارزين والمانحين إلى مغادرتها المنصب.
من جهة أخرى، وقّع أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفرد رسالة تدعم غاي.
آخر الأخبار
منوعات
هارفرد
تستقيل
اتهامات
بالسرقة
الأدبية
ومعاداة
السامية!
التالي
هل تفكر في الطلاق أو الانفصال؟...هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك قبل اتخاذ القرار النهائي!
مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-11
اختفى خاتمها الثمين في أحد أشهر فنادق فرنسا... بعد اتهامات بالسرقة: المكان الذي ظهر فيه الخاتم صادم!
منوعات
2023-12-11
اختفى خاتمها الثمين في أحد أشهر فنادق فرنسا... بعد اتهامات بالسرقة: المكان الذي ظهر فيه الخاتم صادم!
0
أخبار دولية
09:15
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة
أخبار دولية
09:15
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة
0
أخبار دولية
2023-12-29
إسرائيل ترفض اتهامات جنوب إفريقيا بارتكاب "إبادة" في غزة
أخبار دولية
2023-12-29
إسرائيل ترفض اتهامات جنوب إفريقيا بارتكاب "إبادة" في غزة
0
خبر عاجل
2023-12-27
معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين
خبر عاجل
2023-12-27
معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:10
الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما
منوعات
06:10
الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما
0
منوعات
05:47
كان يمارس ركوب الأمواج قبل وقوع الفاجعة...إليكم ما حصل معه!
منوعات
05:47
كان يمارس ركوب الأمواج قبل وقوع الفاجعة...إليكم ما حصل معه!
0
منوعات
05:39
هل تفكر في الطلاق أو الانفصال؟...هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك قبل اتخاذ القرار النهائي!
منوعات
05:39
هل تفكر في الطلاق أو الانفصال؟...هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك قبل اتخاذ القرار النهائي!
0
منوعات
04:28
مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!
منوعات
04:28
مربو ماشية يتصالحون مع نسور الكوندور في كولومبيا!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:01
قائد الجيش يلتقي بري في عين التينة
آخر الأخبار
06:01
قائد الجيش يلتقي بري في عين التينة
0
منوعات
07:53
2024 على موعد مع الكائنات الفضائية وتمرد الروبوتات وغيرها من الكوارث... إليكم سلسلة توقعات مخيفة للعام المقبل!
منوعات
07:53
2024 على موعد مع الكائنات الفضائية وتمرد الروبوتات وغيرها من الكوارث... إليكم سلسلة توقعات مخيفة للعام المقبل!
0
خبر عاجل
2023-10-12
سماع دوي انفجار على أطراف الخيام - مرجعيون
خبر عاجل
2023-10-12
سماع دوي انفجار على أطراف الخيام - مرجعيون
0
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:52
كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟
أخبار دولية
03:52
كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟
0
أخبار لبنان
02:52
الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب
أخبار لبنان
02:52
الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب
0
أخبار لبنان
02:46
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟
أخبار لبنان
02:46
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل انتقل التصعيد في الجنوب إلى مرحلة ثانية ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل انتقل التصعيد في الجنوب إلى مرحلة ثانية ؟
0
رياضة
13:57
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطاله في مختلف الألعاب الرياضية
رياضة
13:57
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطاله في مختلف الألعاب الرياضية
0
أخبار دولية
13:55
اليابان يستقبل العام الجديد بزلزال يوقع العشرات
أخبار دولية
13:55
اليابان يستقبل العام الجديد بزلزال يوقع العشرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل تتكدس النفايات مجددًا في الشوف وعاليه وقرى بعبدا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل تتكدس النفايات مجددًا في الشوف وعاليه وقرى بعبدا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:58
معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد
خبر عاجل
10:58
معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد
2
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
3
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
4
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
5
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
6
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
7
منوعات
08:10
رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)
منوعات
08:10
رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)
8
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More