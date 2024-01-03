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رئيسة هارفرد تستقيل بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية!

منوعات
2024-01-03 | 04:48
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رئيسة هارفرد تستقيل بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية!
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رئيسة هارفرد تستقيل بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية!

رئيسة هارفرد تستقيل بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية!

استقالت رئيسة جامعة هارفرد "كلودين غاي" الثلاثاء من منصبها بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي، فضلا عن اتهامات بالسرقة الأدبية.

وتعرضت غاي لانتقادات في الأشهر الأخيرة بعد ظهور تقارير تفيد بأنها لم تستشهد بمصادر علمية بشكل صحيح. ونُشرت أحدث الاتهامات الثلاثاء من مصدر مجهول في أحد المنافذ الإعلامية المحافظة عبر الإنترنت.

وتعرّضت غاي للانتقادات بعدما رفضت الإجابة بشكل واضح عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفرد لدى إدلائها بشهادتها أمام الكونغرس، إلى جانب رئيستَي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا الشهر الماضي.

وأوضحت غاي التي دخلت التاريخ كأول شخص أسود يتبوأ منصب رئيس جامعة هارفرد في نص استقالتها إنها تعرضت لتهديدات شخصية و"عداء عنصري".

ويأتي تنحيها بعدما دعمتها الهيئة الإدارية للمؤسسة عقب شهادتها في الكونغرس، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانتقدت الهيئة رد الجامعة الأولي على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، عندما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص داخل إسرائيل واحتجاز حوالى 240 شخصا كرهائن.

وردت إسرائيل بعمليات قصف متواصل وهجوم بري على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 22185 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وطالب أكثر من 70 نائبا من بينهم اثنان ديموقراطيان باستقالتها فيما دعا عدد من متخرّجي جامعة هارفرد البارزين والمانحين إلى مغادرتها المنصب.

من جهة أخرى، وقّع أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفرد رسالة تدعم غاي.

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