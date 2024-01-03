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هل تفكر في الطلاق أو الانفصال؟...هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك قبل اتخاذ القرار النهائي!
منوعات
2024-01-03 | 05:39
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هل تفكر في الطلاق أو الانفصال؟...هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك قبل اتخاذ القرار النهائي!
هل تفكر في الطلاق أو الانفصال؟...هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك قبل اتخاذ القرار النهائي!
اعتبرت معالجة الطلاق إيما هيبتونستال أن قرار الطلاق أو الانفصال عن الشريك هو أكبر من قرار الزواج. لذلك، قدمت خمس نصائح أو خمسة أسئلة يجب على الشخص أن يطرحها على نفسه قبل ترك العلاقة، وفق موقع
"ذا صن"
.
1. ما هو "الصواب"؟
إذا كنت تفكر في الحصول على الطلاق أو الانفصال، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في علاقتك. ولكن كيف يبدو "الصواب" بالنسبة لك؟
واسأل نفسك ما هو المهم بالنسبة لك في العلاقة – وهذا يكشف قيمك – وهل ترى طريقة يمكنك من خلالها تحقيق هذه الأشياء في هذا الزواج أو الارتباط؟
2. هل حاولت التحدث؟
عندما تصبح الزيجات أو العلاقات غير صحية، فعادةً ما يكون ذلك بسبب توقف التواصل.
ويجب التفكير إذاً ما مدى سهولة التحدث مع الشريك، وهل يمكنك المحاولة، حتى لو شعرت بالحرج في البداية؟
واستخدم عبارات "أنا" بدلاً من "أنت" خلال التحدث عن المشاكل مع الشريك.
3. هل أنت على استعداد لتجربة "استشارات العلاقات"؟
يمكن أن يكون ذلك منقذًا لزواجك أو علاقتك، أو يمكن أن يكون مكانًا آمنًا ومفيدًا لاستكشاف موضوع المغادرة.
ويمكن أن يحدد نغمة الطلاق أو الانفصال الودي، إذا كان هذا هو ما تختاره.
4. ما الذي ترغب في تغييره؟
عندما يفكر الناس في الطلاق أو الانفصال، عادة ما يكونون مليئين بالحزن، ويشعرون بالإحباط. لكن الأمر يتطلب تفهم الطرفين لإنجاح الزواج أو العلاقة.
وبالإضافة إلى التفكير في ما تريد أن يغيره شريكك، فكر في ما أنت على استعداد لتغييره، ثم اطرح الموضوع.
5. هل أنت سعيد من الداخل؟
أوضحت ايما أنه إذا لم تكن سعيدًا مع نفسك، فلن تكون سعيدًا بعد الطلاق أو الانفصال أيضًا. لذلك، يجب أن تكون واضحاً وتفكر من ماذا تهرب تحديداً، واعمل على حل الأسباب الجذرية لمشاعر التعاسة لديك.
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