كان يمارس ركوب الأمواج قبل وقوع الفاجعة...إليكم ما حصل معه!

قضى رجل في التاسعة والثلاثين من هاواي متأثرا بجروح أصيب بها جرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قرش في البحر قبالة ماوي في هاواي، على ما افادت الشرطة المحلية.وأوضحت شرطة ماوي في بيان أن السمكة هاجمت جايسن كارتر صباح السبت فيما كان يمارس ركوب الأمواج، بحسب وسائل الإعلام المحلية.وحضرت الشرطة إلى موقع الحادث وتولى المسعفون نقله بدراجة مائية (جِت سكي) إلى الشاطئ.وأكدت الشرطة في بيانها أن "إسعافات أولية أجريت له لدى وصوله إلى اليابسة" ريثما يُنقل إلى المستشفى، لكنّه "ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجروحه".وأغلقت السلطات الشاطئ ووضعت لافتات تحذيرية من وجود أسماك القرش.واشارت صحيفة "هاواي نيوز ناو" إلى أن هذا الحادث هو أول هجوم لأسماك القرش يسفر عن ضحايا في بحر هاواي عام 2023.