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الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما
منوعات
2024-01-03 | 06:10
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الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما
الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما
تواصلت في 2023 بوتيرة جيدة عودة المشاهدين إلى دور السينما الفرنسية بعدما فرضت جائحة كوفيد ابتعادهم عنها، إذ بلغ عدد التذاكر المباعة هذه السنة 180,76 مليوناً، بزيادة 18,9% عما كان عليه عام 2022، وفق إحصاءات المركز الوطني للسينما.
ولاحظ رئيس المركز دومينيك بوتونا في بيان أن فرنسا التي أوقفت سنة 2023 تطبيق القيود الصحيةعلى دور السينما، "حققت أفضل انتعاش بين البلدان المماثلة لها" في حركة الإقبال على الصالات المظلمة. ورأى أن الفضل في ذلك يعود إلى "تنوّع الأعمال المتوافرة، وخصوصاً الفرنسية منها، والتزام دور السينما".
ومع أن حصيلة العام المنصرم تمثل انتعاشاً جديداً لحركة الصالات الفرنسية، مقارنة بـ152,02 مليون تذكرة بيعت في 2022 (بزيادة 59,2 في المئة عن عام 2021)، لا تزال النتائج أدنى بنسبة 13,1 في المئة عن متوسط الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، والتي شهدت الإقبال الأفضل منذ خمسين عاماً لصالات الفن السابع الفرنسية (207,95 ملايين).
وعلى سبيل المقارنة، بلغ الإقبال على دور السينما في ألمانيا حتى نهاية تشرين الثاني 2023 83 مليوناً، أي بتراجع قدره 14 في المئة بالمقارنة مع متوسط 2017-2019، فيما بيعت في إيطاليا 63 مليون تذكرة (-22 في المئة) وفي إسبانيا 68 مليوناً (-24 في المئة)، وفقاً لتقديرات شركة تحليل الحضور "كومسكور" التي نشرها المركز الوطني للسينما في فرنسا. واشارت الهيئة أخيراً إلى أن السوق الأميركية لا تزال متخلفة بنسبة 21 في المئة عن مستوى إيراداتها السابق، فيما لا تزال المملكة المتحدة متأخرة بنسبة 13 في المئة.
الصدارة أميركية
وطغت الأفلام الأميركية الجماهيرية على قائمة الأعمال الخمسة الأكثر استقطاباً، وهي "سوبر ماريو براذرز" و"باربي" و"أفاتار: ذي واي أوف ووتر" التي تخطت عدد مشاهديها خمسة ملايين، إضافة إلى "أوبنهايمر"، لكنّ إنتاجين فرنسيين تجاوزت عدد تذاكرهما المباعة أربعة ملايين/ هما "أستريكس إيه أوبيليكس: لامبير دو ميليو" (الرابع في الترتيب بـ 4,45 ملايين) و"أليبي.كوم 2" (السادس بـ 4,18 ملايين).
واستقطب فيلم "سوبر ماريو براذرز" من إخراج آرون هورفاث ومايكل جيلينيك النجاح الأكبر، إذ بلغ عدد مشاهديه 7,15 ملايين منذ انطلاق عروضه على الشاشات الفرنسية في 5 نيسان الفائت.
وحافظت الأفلام الفرنسية على حصتها نفسها من السوق وهي 39,8 في المئة (71,9 مليون مشاهدة)، مقابل 41,3 في المئة للأفلام الأميركية (74,7 مليون).
وأكد المركز لوكالة فرانس برس أن فرنسا "إحدى الدول التي تتمتع فيها الأفلام المحلية بأعلى حصة من السوق السينمائية، وتتقدم بفارق كبير على المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا".
وفي ظل تأثر الإنتاج الأميركي سلباً بالأزمة الصحية ثم في سنة 2023 بإضراب كتاب السيناريو والممثلين في هوليوود، لم يعد عدد الأفلام الأميركية التي عرضتها دور السينما الفرنسية إلى المستوى الذيم كان عليه قبل جائحة كوفيد، إذ بلغ هذه السنة 81 فيلماً، وقبل ذلك 68 عام 2022، في حين كان المتوسط بين 2017 و2019 يصل إلى 127 فيلماً في السنة"، على ما ذكّر المركز في بيانه.
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