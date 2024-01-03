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ما فعله هذا الاشبين خلال حفل زفاف صديقه أغضب الأخير: إليكم ما حصل!

منوعات
2024-01-03 | 06:27
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ما فعله هذا الاشبين خلال حفل زفاف صديقه أغضب الأخير: إليكم ما حصل!
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ما فعله هذا الاشبين خلال حفل زفاف صديقه أغضب الأخير: إليكم ما حصل!

ما فعله هذا الاشبين خلال حفل زفاف صديقه أغضب الأخير: إليكم ما حصل!

تحدث عريس عن انزعاجه من خطاب إشبينه، والذي كان قصيرًا وغير لطيف على الإطلاق، وقال الأخير إن صديقه لم يجهز أي شيء مسبقًا بل قام بتأخيره بشكل رهيب، وفق ما نقل موقع "دايلي ميل" البريطاني.

وأوضح الرجل، أنه أعطاه فرصة للتراجع عن إلقاء الخطاب قبل الزفاف لأنه شعر بعدم ارتياح صديقه، وأخبره أنه باستطاعته أن يختار شخصًا آخر لكي يقول الكلمة.

وفي التفاصيل، عندما قام الرجل بالتواصل مع إشبينه قبل أسبوعين من الزفاف، اكتشف أنه لم يكتب أي شيء بعد، ولكنه لم يبدِ انزعاجًا من الموضوع، لأنه فكر أنه لا يزال هناك متسع من الوقت، وأرسل له بعض الروابط عبر الإنترنت تحتوي على نصائح حول كيفية كتابة خطاب بحال وجود أي صعوبة.

ومع ذلك، بدأ الرجل يشعر بالقلق بعد اعتراف صديقه في الليلة التي سبقت حفل الزفاف بأنه لم يكتب كلمة واحدة، وشدّد العريس على أن إشبينه ليس هو الشخص الذي يمكنه إلقاء خطاب بنجاح أمام حشد من الناس.

وما أثار استياء الرجل أن مخاوفه بدأت عندما نهض إشبينه وألقى خطابًا قصيرًا ومربكًا لم يتجاوز الثلاثين ثانية، حيث نطق بحوالي ثلاث جمل، وذلك بعد انتهاء الآخرين من التعبير بجمل جميلة عن فرحتهم للعروسين وكانت مدة كل منها حوالي خمس دقائق.

ولم يقم الرجل بمعاتبة صديقه، ولكنه شعر أن هذا أمر غير محترم، كون التصرف لم يكن صادقًا ولا يمت للصداقة بصلة.

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