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انتقل الى منزل جديد ثم بدأ النزاع مع جيرانه... والسبب: قانون سلة المهملات؟!

انتقل الى منزل جديد ثم بدأ النزاع مع جيرانه... والسبب: قانون سلة المهملات؟!





وفي التفاصيل، انتقل الشاب إلى منزل يقع غرب سيدني، ولا يزال يتأقلم مع النظام الجديد بعد أن عاش سابقًا في شقق، كانت سلّات مهملاتها مشتركة بين سكان الشقق.



واعترف الشاب أنه وضع صندوقًا كبيرًا من الورق المطوي وكيسًا صغيرًا من القمامة في صندوق القمامة الفارغ الخاص بالجيران، ما أثار هذا الفعل غضب المقيمة المسنة، والتي وصفت الحادثة بـ"الجريمة" وأصبحت تحرس صناديقها بشراسة كل أسبوع.



وفي هذا السياق، اعتذر الرجل وشرح أنه اعتقد أن الأمر سيكون على ما يرام لأن سلة المهملات الخاصة بالسيدة العجوز كانت فارغة تقريبًا، كما أنه لم يكن على علم بـ"قانون سلة المهملات".



كذلك طلب الرجل من جارة أخرى إذا كان من الممكن وضع كيس القمامة في صندوقها، إلا أنها رفضت وتعكّر مزاجها. بدأ شاب أسترالي عن طريق الخطأ نزاعًا مع الجيران بعد انتهاك ما وصفه بقانون سلة المهملات غير المعلن، وفق ما نقل موقع " دايلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، انتقل الشاب إلى منزل يقع غرب سيدني، ولا يزال يتأقلم مع النظام الجديد بعد أن عاش سابقًا في شقق، كانت سلّات مهملاتها مشتركة بين سكان الشقق.واعترف الشاب أنه وضع صندوقًا كبيرًا من الورق المطوي وكيسًا صغيرًا من القمامة في صندوق القمامة الفارغ الخاص بالجيران، ما أثار هذا الفعل غضب المقيمة المسنة، والتي وصفت الحادثة بـ"الجريمة" وأصبحت تحرس صناديقها بشراسة كل أسبوع.وفي هذا السياق، اعتذر الرجل وشرح أنه اعتقد أن الأمر سيكون على ما يرام لأن سلة المهملات الخاصة بالسيدة العجوز كانت فارغة تقريبًا، كما أنه لم يكن على علم بـ"قانون سلة المهملات".كذلك طلب الرجل من جارة أخرى إذا كان من الممكن وضع كيس القمامة في صندوقها، إلا أنها رفضت وتعكّر مزاجها.