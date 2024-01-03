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في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)

منوعات
2024-01-03 | 08:34
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في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)
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في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)

في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)

شارك مواطنون صينيون مذعورون لقطات مذهلة لحطام صاروخ يضرب الأرض.

وسقطت شظايا صاروخ تم إطلاقه من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في 26 كانون الأول إلى الأرض بعد بضع ساعات، مما تسبب في إحداث دمار على الأرض.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو قطعة ضخمة من الآلات المهملة تسقط في منطقة غابات بمقاطعة جوانجشي وتنفجر في كرة نارية برتقالية مثيرة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويُظهر مقطع آخر قطعًا ضخمة من الحطام على بعد أمتار من أحد المنازل بينما يتجمع المارة المذهولون حولهم مندهشين.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب بأذى بسبب هبوط الصاروخ إلى الأرض، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الصين مخاوف بشأن حطامها الفضائي.

وأطلقت الصين قمرين صناعيين على متن صاروخ Long March 3B من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في يوم عيد الميلاد، وفقًا لموقع SpaceNews.com.

وتشكل الأقمار الصناعية جزءًا من نظام Beidou، وهو نظام الملاحة الراديوي القائم على الأقمار الصناعية والذي تديره إدارة الفضاء الوطنية الصينية، وكالة الفضاء الحكومية.

وتم تسليم كلا القمرين الصناعيين إلى مدارهما بنجاح، ولكن ليس من دون إسقاط أجزاء مهملة من معزز الصاروخ فوق منطقة قوانغشي الصينية.

وتمت الآن مشاركة لقطات الحطام على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، بما في ذلك Weibo وDouyin.

وكانت الصين قد حذرت في 26 كانون الأول من أن بقايا الصاروخ ستصطدم بالمياه، لكنها لم تذكر احتمال سقوط البقايا على الأرض.

وقالت إدارة السلامة البحرية في البلاد إن الحطام سيسقط في بحر الصين الجنوبي، قبالة ساحل مقاطعة هاينان الجزيرة، بين الساعة 11 صباحًا و12 ظهرًا.
 

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(فيديو)

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