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"طفلتان عمرهما 11 و12 سنة" أوقعتا به... متحرش بالأطفال سقط بيد العدالة: وما تم اكتشافه بعد توقيفه مرعب!

منوعات
2024-01-03 | 11:22
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&quot;طفلتان عمرهما 11 و12 سنة&quot; أوقعتا به... متحرش بالأطفال سقط بيد العدالة: وما تم اكتشافه بعد توقيفه مرعب!
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"طفلتان عمرهما 11 و12 سنة" أوقعتا به... متحرش بالأطفال سقط بيد العدالة: وما تم اكتشافه بعد توقيفه مرعب!

"طفلتان عمرهما 11 و12 سنة" أوقعتا به... متحرش بالأطفال سقط بيد العدالة: وما تم اكتشافه بعد توقيفه مرعب!

تم إنقاذ عشرات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم السابعة من المزيد من سوء المعاملة بعد الحكم على أحد المتحرشين بالأطفال بالسجن لمدة 14 عامًا.

وفي التفاصيل، رتب أمانويل إهديغو، 37 عامًا، للقاء فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في اسكتلندا بعد إطلاق سراحه، وذلك بعد أن تم اعتقاله بتهمة الاتصال بفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا لممارسة الجنس.

وكانت "الفتاة" البالغة من العمر 12 عامًا في الواقع ضابطة سرية، بينما تبين أن الطفلة الأصغر سنًا هي أيضًا شخص بالغ اتصل بالشرطة.

واستهدف إهديغو "الطفل" الأول في تطبيق للدردشة، وسرعان ما حول الموضوع إلى الجنس وطلب الصور ومقاطع الفيديو.

وعندما اقترح عليهما أن يلتقيا لممارسة الجنس، تم القبض عليه في 14 أيلول 2022. ورفض التحدث إلى الشرطة وأُطلق سراحه على ذمة التحقيق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وصادرت الشرطة أجهزته التقنية وعثرت على 49 صورة وفيديو غير لائق لأطفال.

ولكن يبدو أن اعتقاله لم يردعه، فقد واصل الاتصال بالفتاة في اسكتلندا. وهذه المرة تم القبض عليه ووضعه في الحبس الاحتياطي.

وأثناء احتجازه، عثرت الشرطة على أدلة على أن إهديغو كان يدفع لترتيب وتوجيه ومشاهدة البث المباشر لأطفال يتعرضون للاعتداء الجنسي في الفلبين.

وبعد الاتصال بالشرطة هناك، تمت حماية 12 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا نتيجة لذلك.

وخلال التحقيق الذي دام 18 شهرًا، كان على الضباط مشاهدة 17000 صورة إساءة معاملة وأشاد القاضي باجتهادهم.

واعترف إهديغو، من ديربي رود، إنفيلد، شمال لندن، بالذنب وحكم عليه في محكمة تشيلمسفورد كراون بالسجن لمدة 14 عامًا، مع أمر بمنع الضرر الجنسي.

واعترف بالانخراط في اتصال جنسي مع طفل، مما جعل طفلاً يتراوح عمره بين 13 و15 عامًا يشاهد النشاط الجنسي، من بين الجرائم الجنسية الأخرى المتعلقة بالأطفال.

وأشادت القاضية ماري لورام كيه سي بتحقيق الشرطة الذي قاده بي سي جوربريت سينغ، وقالت: "أجرى بي سي سينغ قدرًا كبيرًا من العمل في هذه القضية على مدار 18 شهرًا من خلال عرض الصور التي غيرت الحياة، أكثر من 17000 صورة، وهو عمل مرهق حقًا".

لقد عمل مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية والسلطات في مانيلا بلا كلل لحماية الجمهور من خلال القبض على هذا الشخص الخطير الذي تسبب في ضرر جسيم للأطفال، والتأكد من تقديمه إلى العدالة.
 
وقال بي سي جوربريت سينغ، من قيادة الجرائم المتخصصة في شرطة العاصمة: "أمانويل إهديغو مفترس جنسي غزير الإنتاج يفترس الأطفال الضعفاء".

"في كل مرحلة من مراحل هذا التحقيق، تم الكشف عن جوانب أخرى من فساده، مما جعل الأمر أكثر أهمية في إيقافه ومحاسبته على أفعاله المروعة، والتي لم تظهر أي علامات على أن الخطر الذي يمثله قد تضاءل".

"كان هذا تحقيقًا معقدًا بشكل لا يصدق، وشاركت فيه قوات الشرطة في المملكة المتحدة، جنبًا إلى جنب مع السلطات في كل من الفلبين والولايات المتحدة، الذين ساعدوا في طلبات المعلومات".

"كان هدفنا الجماعي هو منع إهديغو من إساءة معاملة الأطفال، وأنا سعيد لأننا تمكنا من القيام بذلك."

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