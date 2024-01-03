الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!

منوعات
2024-01-03 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!

ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!

رفعت فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات، أصيبت بتلف شديد في الدماغ في حادث سيارة تسبب فيه والدها وقُتل فيه شقيقها أيضًا، دعوى قضائية ضده للحصول على تعويضات تزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني.

وتتخذ أردا موسى إجراءات قانونية ضد عبد موسى، 51 عامًا، بعد أن اصطدم بشاحنة أثناء قيادته لسيارة العائلة على الجانب الخطأ من الطريق.

وكانت العائلة التي كانت تعيش في ليدز، غرب يوركشاير في ذلك الوقت، عائدة من عطلة في فرنسا في آب 2014 وكانت قد غادرت للتو محطة نفق القناة في سيارتها كيا سول عندما تحطمت على الطريق A20 في هيث، كينت.

وقُتل ألين، نجل السيد موسى، 7 سنوات، في الحادث، وأصيب شقيقه الأصغر آرا، 6 سنوات، بجروح خطيرة بينما أصيبت أردا، التي كانت تبلغ من العمر 17 شهرًا في ذلك الوقت، بجروح غيرت حياتها. كما أصيبت زوجته هوزان بجروح خطيرة لكنها تعافت منذ ذلك الحين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولا يزال السيد موسى مع زوجته، وقد انتقل الزوجان منذ ذلك الحين إلى باكينغهامشير حيث يقومان بتربية أطفالهما المتبقين.

وتتخذ أردا إجراءات قانونية من خلال والدتها هوزان وسيتم تغطية أي تعويض من قبل شركة التأمين الخاصة به.

وتكشف وثائق المحكمة أن الطفلة تعاني من مشاكل في البصر وصعوبات في التعلم وغير قادرة على استخدام ذراعيها أو ساقيها بشكل كامل. كما أنها تعاني من الضعف وضعف التوازن والتعب النفسي والجسدي والقلق وأعراض الهلع.

وهي تسعى للحصول على مبلغ مقطوع من التعويض عن الخسائر السابقة، ومدفوعات دورية عن الخسائر المالية المستقبلية، وتعويضات موقتة تسمح لها بالعودة إلى المحكمة لطلب المزيد من التعويض إذا تدهورت حالتها.

وفي عام 2015، نجا موسى من السجن على يد القاضي الذي قال إنه عانى بما فيه الكفاية. وسمعت محاكمته في محكمة كانتربري كراون أنه نجا من إصابات طفيفة بفضل وسادته الهوائية وبكى بصوت عالٍ وهو يحتضن ألين المحتضر بين ذراعيه.

وأُبلغت المحكمة أيضًا أن اثنين من الأطفال لم يكنا يرتديان أحزمة الأمان، وأن السيد موسى تجاهل سائقي السيارات الآخرين عندما حاولوا تحذيره، وأنه كان يسير في الاتجاه الخاطئ.

واعترف بخمس تهم بالتسبب في الوفاة وإصابة خطيرة بسبب القيادة الخطرة وكان يواجه عقوبة السجن كرادع، لكن القاضي جيمس أوماهوني أنقذه من السجن.

وأصيب سائق الشاحنة أنتوني براون بإصابات تهدد حياته المهنية وقضى ثمانية أيام في المستشفى بعد تعرضه لسلسلة من الكسور في ذراعه اليمنى.

وقال ستيفن شاي، المدعي العام، إن موسى خرج للتو من النفق الأوروبي وسافر مسافة 200 ياردة على الأقل في المسار الأيمن، متجاهلاً العلامات الواضحة الموضوعة على طول الطريق.

وقال السيد شاي: "يبدو أنه نسي ببساطة وكان يقود سيارته على الطريقة الأوروبية". لقد كان هذا خطأً، خطأً قصيراً له عواقب مروعة.

وقال موسى للشرطة في وقت لاحق إنه كان يعتقد أنه كان على طريق ذو اتجاه واحد، لكن الادعاء أضاف أن علامات الطريق الواضحة تجعل ذلك غير مرجح.

واستمعت المحكمة إلى أن السيد موسى أصبح الآن "الغراء" الذي يجمع "أسرته الهشة" معًا، وأضاف القاضي أوماهوني أنه على الرغم من السمات المشددة في القضية، فإن سجنه قد يؤدي الى مشاكل أكبر لدى عائلته.

وبدلاً من ذلك، أصدر القاضي أوماهوني حكماً بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، ومنع موسى من القيادة لمدة ثلاث سنوات.

آخر الأخبار

منوعات

الـ10

سنوات

تقاضي

والدها

وتطالبه

بتعويضات...

العائلة

الكثير

الألم

والمال

قصتهم!

LBCI التالي
صراع في الريف الانكليزي حول صيد الثعالب
سجينة متحولة جنسيّا ومغتصبة أطفال تقاضي المحكمة... والسبب غريب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-27

العثور على ابنة الـ9 سنوات بعد اختفائها الغامض وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-11-24

أعطته الكثير من الفرص... بعد أن فشلت العلاقة ما فعله بها أمام ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات مفجع!

LBCI
منوعات
2023-11-03

لسبب صادم قرر أن يقتل زوجته وابنه فقتل ابنته البالغة 8 سنوات عن طريق الخطأ... قصة مخيفة وهذه تفاصيلها!

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-30

في الهرمل... وفاة ابنة الـ7 سنوات بطلق ناري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:26

صورها داخل الحمام بشبه ملابس كشفت كل شيء تقريبا... كاني ويست وزوجته يضربان من جديد: "لا سراويل هذا العام"! (صور)

LBCI
منوعات
13:03

وجبة في أحد المطاعم تتحول الى "معركة حرب"... والسبب: البرياني! (فيديو)

LBCI
منوعات
12:49

قرر أن يزيد حجم عضوه الذكري... عملية جراحية تحولت الى ملف قضائي وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
11:22

"طفلتان عمرهما 11 و12 سنة" أوقعتا به... متحرش بالأطفال سقط بيد العدالة: وما تم اكتشافه بعد توقيفه مرعب!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-12-15

استئناف الجلسة التشريعية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
منوعات
2023-12-28

"تصرف شنيع"... توقيف اسرائيلي علق رأس حمار في مقبرة إسلامية (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-02

تسلّقوا منازل ضحاياهم أثناء نومهم وسرقوا منها ما وقعت عليهم أيديهم... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

عودة الماتادور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الى من ستوجه طهران اصابع الاتهام حول الهجوم الذي استهدفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قائدان قساميان وعضوان في الجماعة الإسلامية سقطوا في عملية اغتيال العاروري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

خرق اسرائيلي لعمق الضاحية...هكذا قتل العاروري ورفاقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لماذا يُعد صالح العروري صيدًا ثمينًا لإسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

اشارات اسرائيلية بتصفية كل من شارك في هجوم 7 تشرين الاول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:39

التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي

LBCI
فنّ
07:22

احذروا الوقوع بفخ النصب... إليكم الطريقة الوحيدة لمساعدة فادي إبراهيم!

LBCI
خبر عاجل
12:48

السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي

LBCI
آخر الأخبار
17:03

نيويورك تايمز عن مصدر أميركي: إغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات ستنفذها إسرائيل وهي تخطط لتنفيذ سلسلة إغتيالات ضد قادة حماس (العربية)

LBCI
صحة وتغذية
08:25

علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!

LBCI
صحف اليوم
00:30

هكذا استُهدف العاروري (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
07:34

ناصيف زيتون يغنّي "إيه بحبّك إيه" ودانييلا رحمة ترقص... فيديو يغزو الانترنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More