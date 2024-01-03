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ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!

ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!







وتتخذ أردا موسى إجراءات قانونية ضد عبد موسى، 51 عامًا، بعد أن اصطدم بشاحنة أثناء قيادته لسيارة العائلة على الجانب الخطأ من الطريق.



وكانت العائلة التي كانت تعيش في ليدز، غرب يوركشاير في ذلك الوقت، عائدة من عطلة في فرنسا في آب 2014 وكانت قد غادرت للتو محطة نفق القناة في سيارتها كيا سول عندما تحطمت على الطريق A20 في هيث، كينت.



وقُتل ألين، نجل السيد موسى، 7 سنوات، في الحادث، وأصيب شقيقه الأصغر آرا، 6 سنوات، بجروح خطيرة بينما أصيبت أردا، التي كانت تبلغ من العمر 17 شهرًا في ذلك الوقت، بجروح غيرت حياتها. كما أصيبت زوجته هوزان بجروح خطيرة لكنها تعافت منذ ذلك الحين، وفق ما نقل موقع



ولا يزال السيد موسى مع زوجته، وقد انتقل الزوجان منذ ذلك الحين إلى باكينغهامشير حيث يقومان بتربية أطفالهما المتبقين.



وتتخذ أردا إجراءات قانونية من خلال والدتها هوزان وسيتم تغطية أي تعويض من قبل شركة التأمين الخاصة به.



وتكشف وثائق المحكمة أن الطفلة تعاني من مشاكل في البصر وصعوبات في التعلم وغير قادرة على استخدام ذراعيها أو ساقيها بشكل كامل. كما أنها تعاني من الضعف وضعف التوازن والتعب النفسي والجسدي والقلق وأعراض الهلع.



وهي تسعى للحصول على مبلغ مقطوع من التعويض عن الخسائر السابقة، ومدفوعات دورية عن الخسائر المالية المستقبلية، وتعويضات موقتة تسمح لها بالعودة إلى المحكمة لطلب المزيد من التعويض إذا تدهورت حالتها.



وفي عام 2015، نجا موسى من السجن على يد القاضي الذي قال إنه عانى بما فيه الكفاية. وسمعت محاكمته في محكمة كانتربري كراون أنه نجا من إصابات طفيفة بفضل وسادته الهوائية وبكى بصوت عالٍ وهو يحتضن ألين المحتضر بين ذراعيه.



وأُبلغت المحكمة أيضًا أن اثنين من الأطفال لم يكنا يرتديان أحزمة الأمان، وأن السيد موسى تجاهل سائقي السيارات الآخرين عندما حاولوا تحذيره، وأنه كان يسير في الاتجاه الخاطئ.



واعترف بخمس تهم بالتسبب في الوفاة وإصابة خطيرة بسبب القيادة الخطرة وكان يواجه عقوبة السجن كرادع، لكن القاضي جيمس أوماهوني أنقذه من السجن.



وأصيب سائق الشاحنة أنتوني براون بإصابات تهدد حياته المهنية وقضى ثمانية أيام في المستشفى بعد تعرضه لسلسلة من الكسور في ذراعه اليمنى.



وقال ستيفن شاي، المدعي العام، إن موسى خرج للتو من النفق الأوروبي وسافر مسافة 200 ياردة على الأقل في المسار الأيمن، متجاهلاً العلامات الواضحة الموضوعة على طول الطريق.



وقال السيد شاي: "يبدو أنه نسي ببساطة وكان يقود سيارته على الطريقة الأوروبية". لقد كان هذا خطأً، خطأً قصيراً له عواقب مروعة.



وقال موسى للشرطة في وقت لاحق إنه كان يعتقد أنه كان على طريق ذو اتجاه واحد، لكن الادعاء أضاف أن علامات الطريق الواضحة تجعل ذلك غير مرجح.



واستمعت المحكمة إلى أن السيد موسى أصبح الآن "الغراء" الذي يجمع "أسرته الهشة" معًا، وأضاف القاضي أوماهوني أنه على الرغم من السمات المشددة في القضية، فإن سجنه قد يؤدي الى مشاكل أكبر لدى عائلته.



وبدلاً من ذلك، أصدر القاضي أوماهوني حكماً بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، ومنع موسى من القيادة لمدة ثلاث سنوات.



رفعت فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات، أصيبت بتلف شديد في الدماغ في حادث سيارة تسبب فيه والدها وقُتل فيه شقيقها أيضًا، دعوى قضائية ضده للحصول على تعويضات تزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني.وتتخذ أردا موسى إجراءات قانونية ضد عبد موسى، 51 عامًا، بعد أن اصطدم بشاحنة أثناء قيادته لسيارة العائلة على الجانب الخطأ من الطريق.وكانت العائلة التي كانت تعيش في ليدز، غرب يوركشاير في ذلك الوقت، عائدة من عطلة في فرنسا في آب 2014 وكانت قد غادرت للتو محطة نفق القناة في سيارتها كيا سول عندما تحطمت على الطريق A20 في هيث، كينت.وقُتل ألين، نجل السيد موسى، 7 سنوات، في الحادث، وأصيب شقيقه الأصغر آرا، 6 سنوات، بجروح خطيرة بينما أصيبت أردا، التي كانت تبلغ من العمر 17 شهرًا في ذلك الوقت، بجروح غيرت حياتها. كما أصيبت زوجته هوزان بجروح خطيرة لكنها تعافت منذ ذلك الحين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ولا يزال السيد موسى مع زوجته، وقد انتقل الزوجان منذ ذلك الحين إلى باكينغهامشير حيث يقومان بتربية أطفالهما المتبقين.وتتخذ أردا إجراءات قانونية من خلال والدتها هوزان وسيتم تغطية أي تعويض من قبل شركة التأمين الخاصة به.وتكشف وثائق المحكمة أن الطفلة تعاني من مشاكل في البصر وصعوبات في التعلم وغير قادرة على استخدام ذراعيها أو ساقيها بشكل كامل. كما أنها تعاني من الضعف وضعف التوازن والتعب النفسي والجسدي والقلق وأعراض الهلع.وهي تسعى للحصول على مبلغ مقطوع من التعويض عن الخسائر السابقة، ومدفوعات دورية عن الخسائر المالية المستقبلية، وتعويضات موقتة تسمح لها بالعودة إلى المحكمة لطلب المزيد من التعويض إذا تدهورت حالتها.وفي عام 2015، نجا موسى من السجن على يد القاضي الذي قال إنه عانى بما فيه الكفاية. وسمعت محاكمته في محكمة كانتربري كراون أنه نجا من إصابات طفيفة بفضل وسادته الهوائية وبكى بصوت عالٍ وهو يحتضن ألين المحتضر بين ذراعيه.وأُبلغت المحكمة أيضًا أن اثنين من الأطفال لم يكنا يرتديان أحزمة الأمان، وأن السيد موسى تجاهل سائقي السيارات الآخرين عندما حاولوا تحذيره، وأنه كان يسير في الاتجاه الخاطئ.واعترف بخمس تهم بالتسبب في الوفاة وإصابة خطيرة بسبب القيادة الخطرة وكان يواجه عقوبة السجن كرادع، لكن القاضي جيمس أوماهوني أنقذه من السجن.وأصيب سائق الشاحنة أنتوني براون بإصابات تهدد حياته المهنية وقضى ثمانية أيام في المستشفى بعد تعرضه لسلسلة من الكسور في ذراعه اليمنى.وقال ستيفن شاي، المدعي العام، إن موسى خرج للتو من النفق الأوروبي وسافر مسافة 200 ياردة على الأقل في المسار الأيمن، متجاهلاً العلامات الواضحة الموضوعة على طول الطريق.وقال السيد شاي: "يبدو أنه نسي ببساطة وكان يقود سيارته على الطريقة الأوروبية". لقد كان هذا خطأً، خطأً قصيراً له عواقب مروعة.وقال موسى للشرطة في وقت لاحق إنه كان يعتقد أنه كان على طريق ذو اتجاه واحد، لكن الادعاء أضاف أن علامات الطريق الواضحة تجعل ذلك غير مرجح.واستمعت المحكمة إلى أن السيد موسى أصبح الآن "الغراء" الذي يجمع "أسرته الهشة" معًا، وأضاف القاضي أوماهوني أنه على الرغم من السمات المشددة في القضية، فإن سجنه قد يؤدي الى مشاكل أكبر لدى عائلته.وبدلاً من ذلك، أصدر القاضي أوماهوني حكماً بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، ومنع موسى من القيادة لمدة ثلاث سنوات.