صورها داخل الحمام بشبه ملابس كشفت كل شيء تقريبا... كاني ويست وزوجته يضربان من جديد: "لا سراويل هذا العام"! (صور)

عاد كاني ويست إلى وسائل التواصل الاجتماعي بثلاث صور شبه عارية لزوجته بيانكا سينسوري.وواجه مغني الراب في السابق ردود فعل عنيفة بسبب اظهار زوجته بملابس كاشفة للغاية - وظهورها لأول مرة بلا خجل في الأماكن العامة.وأذهل كاني (46 عامًا) المعجبين بعد مشاركة ثلاث منشورات جديدة لبيانكا (28 عامًا) على إنستغرام يوم الثلاثاء.وفي الصورة الأولى، ظهرت المهندسة المعمارية من دون حمالة صدر وبلا سروال وبملابس داخلية صغيرة سوداء وشال من الفرو بالكاد يغطي ثدييها.لقد قامت بإقران المظهر بكعب جورب مدبب من الأمام وربطت شعرها إلى الخلف في قطعة قماش.وعلق كاني على الصورة المفعمة بالحيوية: "لا سراويل هذا العام".وأظهر منشور آخر منفصل مصمم الأزياء وزوجته في حمام أحد الفنادق.وكان ثديي بيانكا مكشوفين بالكامل تقريبًا باستثناء البيكيني الصغير الذي كانت تستخدمه لتغطية حلماتها.وقام كاني بمطابقة زوجته بملابس على طراز ماتريكس مع معطف أسود مماثل.وترك التدوينة الثانية من دون تعليق.وأظهرت الصورة الثالثة والأخيرة بيانكا تقف بمفردها في حمام غرفة الزوجين بالفندق.وارتدت بيانكا نفس الزي الذي في الصورة الثانية، ولكن من دون معطف واق من المطر.وانحنت، وتركت صدرها يسقط للأمام، على بعد سنتيمترات فقط من خلل كبير في في الجزء العلوي من البيكيني الصغير للغاية.وعلق كاني على المنشور الصاخب: "أسقطت المبلغ؟"، وترك المعجبين غاضبين في قسم التعليقات.وسأل أحدهم: "ألا تحب زوجتك؟ لماذا تهينها بهذه الطريقة".