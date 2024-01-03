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عثروا عليه غارقا بدمائه بعد أن قطع عضوه التناسلي... والسبب: لدغة القراد!
منوعات
2024-01-03 | 16:31
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عثروا عليه غارقا بدمائه بعد أن قطع عضوه التناسلي... والسبب: لدغة القراد!
عثروا عليه غارقا بدمائه بعد أن قطع عضوه التناسلي... والسبب: لدغة القراد!
قام كاهن تشيكي بقطع عضوه الذكري بسكين بعد أن أصيب بنوبة رعب بسبب لدغة القراد (مخلوق يشبه البق ولدغته سامة).
ةتم العثور على الكاهن الذي لم يذكر اسمه في منزله بقرية صغيرة في تشيسكوبوديوفيتش، بعد أن خشي أصدقاؤه على حياته عندما فشل في الالتزام بالخطط المعدة مسبقًا.
واضطر رجال الإطفاء إلى اقتحام ثلاثة أبواب للوصول إلى الكاهن الذي وجد مصابا بجروح خطيرة في أعضائه التناسلية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وانتهى به الأمر في المستشفى، لكن حالته تدهورت ودخل في غيبوبة صناعية، وانتهى به الأمر بالحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي للمساعدة في التنفس.
وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، وكشف رئيسه، النائب العام لأبرشية تشيسكي بوديوفيتش، ديفيد هينزل، أن الكاهن كان يعاني من التهاب الدماغ الذي ينقله القراد، مما تسبب في التهاب جهازه العصبي، مما أدى إلى إصابته بنوع من الذهان.
وبينما قال هينزل إن إصاباته كانت طفيفة نسبيًا، قالت مصادر عدة لصحيفة بليسك التشيكية إنه كان يجب بتر أعضائه التناسلية.
وأضاف أحدهم أنه عانى أيضاً من عدوى فيروسية متزامنة أثناء وجوده في المستشفى، مما أدى إلى تعقيد حالته الطبية.
وكانت الشرطة قد استبعدت في وقت سابق أن يكون هناك شخص آخر تسبب في إصابة الكاهن.
والحالة الحالية للكاهن غير معروفة.
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